Pedro Gallese habló del repechaje y reveló la clave de la selección peruana en las Eliminatorias Qatar 2022

Pedro Gallese es el actual capital de la selección peruana tras la ausencia de Paolo Guerrero.| Foto: FPF

La selección peruana consiguió la gran hazaña de acceder al repechaje previo al Mundial de Qatar 2022 luego de derrotar a Paraguay en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. El rival se definirá entre Australia y Emiratos Árabes Unidos, partido que se jugará en junio. En ese sentido, Pedro Gallese habló sobre el éxito de la ‘bicolor’ para llegar a estas instancias , volviendo al buen juego.

“Contento con lo que se ha logrado, todavía no conforme. Faltan 90 minutos, sabemos de eso. Cada compañero se va a entrenar mucho estos meses y seguro que vamos a llegar como siempre a los partidos, dándolo todo. Demostrando siempre el buen fútbol que caracteriza a Perú y ahora más ordenados que nunca”, comentó el portero de la ‘blanquirroja’ en una entrevista para GOLPERU.

Del mismo modo, se refirió a la dificultad que implicará jugar la repesca en las altas temperaturas de Doha. “ Entre más complicados nos lo pongan, nos ponen más fuertes. En situaciones extremas la selección ha respondido. Ese partido del repechaje no va a ser la excepción y vamos a ir contra todo”, dijo.

Y es que a diferencia de ediciones pasadas, para este Mundial, los encuentros del repechaje se jugarán a partido único y en la misma sede de Qatar. Ahora, lo que resultó polémico es que este magno evento deportivo se desarrollará en noviembre para evitar el fuerte calor que hay en dicho país, por lo que resulta extraño que estos duelos de fase previa sí sean en junio.

CLAVE DEL ÉXITO

Ahora, en cuanto a lo vivido a lo largo del proceso eliminatorio, Gallese dio con la clave para que la escuadra nacional haya terminado en quinto lugar. “ Todos confiamos en cada jugador y en cada compañero. Eso creo que ha sido la clave para llegar a estas instancias con la chance de volver a un Mundial ”, declaró.

La unión del grupo ha sido, sin duda, uno de los puntos más fuerte de esta selección peruana. Cuando parecía que por momentos los resultados no eran los mejores y el equipo caía en la tabla de posiciones, la fortaleza y el aporte de Ricardo Gareca con toda su experiencia fueron determinantes para que puedan levantar y escalar posiciones hasta lograr el objetivo de, en primera instancia, jugar la fase previa.

La celebración en conjunto de los jugadores de la selección peruana, reflejando la unión y hermandad entre ellos. | Foto: FPF.

ELIMINATORIA MÁS DIFÍCIL

Justamente, el actual arquero del Orlando City aprovechó esta ocasión para indicar que, tanto las Eliminatorias para Rusia 2018 como las de Qatar 2022, han sido bastante parejas, ya que en ambas etapas el combinado peruano resurgió desde el fondo de la clasificación hasta el puesto del repechaje. “Han sido bastante similares. Este proceso también fue difícil porque si miramos en la tabla estábamos últimos. Después hubo una seguidilla de partidos que sumábamos y poco a poco fuimos escalando. Ahora estamos en la etapa final. Solo falta un partido más para regresar al Mundial, para tener el objetivo que todos queremos: seguir dándole alegría al país, al hincha que se merece eso, el hincha que nunca nos deja de alentar, siempre sentimos su apoyo, incluso de visita”, añadió.

POLÉMICA ANTE URUGUAY

Otro de los temas que tocó fue el polémico encuentro ante Uruguay, donde el árbitro Anderson Daronco fue el protagonista al no revisar personalmente el VAR para corroborar si el arquero uruguayo, Sergio Rochet, entró o no con el balón tras un centro de Miguel Trauco. “ Merecimos más ante Uruguay. Fue el mejor primer tiempo que tuvimos fuera de casa. Controlamos muy bien a Uruguay. Estando de visita hicimos un buen partido. Está la polémica de que fue gol o no fue gol. Nosotros pasamos la página porque si le seguíamos dando vueltas, íbamos a salir contra Paraguay pensando solamente si podíamos haber empatado ese partido. Fue un golpe bastante duro porque la expectativa era pasar directos”, sostuvo.

El actual capitán de la 'bicolor' hizo un análisis sobre el desenvolvimiento del equipo a lo largo del proceso clasificatorio hasta llegar al repechaje. | Video: GOLPERU

