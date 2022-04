Alianza Lima: Carlos Bustos habló del presente de los ‘íntimos’ en la Liga 1 y del grupo de la Copa Libertadores

Carlos Bustos afronta su segunda temporada en Alianza Lima. En la primera salió campeón nacional. | Foto: Alianza Lima

Alianza Lima es el vigente campeón de la Liga 1. Sin embargo, en esta temporada no le está yendo nada bien, pues apenas ha sumado 5 puntos en 6 partidos, por lo que urge de mejorar en lo futbolístico para no quedarse en el camino y luchar por el título. En ese sentido, el entrenador Carlos Bustos habló del presente de su equipo y de lo que se le viene en la Copa Libertadores 2022 .

“Estamos trabajando para llegar en las mejores condiciones. El equipo ha perdido un poco de solidez defensiva y contundencia ofensiva, pero estamos en la búsqueda de retomar nuestra mejor versión ”, comentó el DT en una entrevista para la revista digital del club.

Y es que los ‘blanquiazules’ han recibido 8 goles en lo que va del campeonato nacional, perdiendo en 3 oportunidades y sumando solo 6 anotaciones . Cifras totalmente diferentes a lo mostrado el año pasado, cuando solo perdieron 2 partidos en el año (ante Sporting Cristal), siendo la defensa menos batida de la liga. Por lo tanto, el técnico hizo énfasis en trabajos defensivos y ofensivos en los entrenamientos, con el fin de afinar al equipo para lo que se le viene. Justamente, realizó partidos de práctica ante Alfonso Ugarte, Alianza Universidad y Deportivo Coopsol, por lo que llegará con rodaje a la vuelta del torneo tras la para por las Eliminatorias.

Arley Rodríguez en un amistoso con Alianza Lima ante Deportivo Coopsol. | Foto: Alianza Lima

COPA LIBERTADORES

Uno de los campeonatos que deberá afrontar es la Copa Libertadores, en donde no le ha ido bien con la racha negativa de 23 partidos sin ganar y buscarán competir de la mejor manera. “ La Copa es un desafío y la exigencia que debe plantearse el equipo es clasificar a una siguiente instancia, sea como uno de los clubes que pasen a octavos de final o metiéndose a la Copa Sudamericana como tercero del grupo. Lo fundamental será medirnos de igual a igual y conseguir resultados”, dijo.

El grupo que le ha tocado a los ‘victorianos’ es el F, donde también están River Plate de Argentina, Colo-Colo de Chile y Fortaleza de Brasil. De cada uno tuvo palabras, dejando en claro que sería uno de los grupos más fuertes de la copa. “Para nosotros es una motivación extra integrar una zona donde está River Plate, un equipo que en los últimos años ha estado peleando arriba todos los torneos y que ha sido protagonista jugando un buen fútbol. Después está Colo-Colo, otro buen equipo con mucha tradición y que está unido a Alianza Lima por una gran hermandad. Creo que será la primera vez que Alianza y Colo-Colo se enfrenten en la Copa Libertadores, así que será un momento especial para los dos. Y finalmente está Fortaleza, un club que terminó entre los primeros lugares del Brasileirao, lo cual da una pauta de la dificultad que puede generar a los demás cuadros de la llave. Probablemente sea uno de los grupos más fuertes, por la calidad de los conjuntos que lo integran, pero vamos a dar al máximo”, añadió.

Sin duda, no es un grupo para nada sencillo, tomando en cuenta la fortaleza del elenco argentino, sumado a la competitividad del equipo chileno. La escuadra brasileña, pese a que no es de renombre, no será un rival accesible, ya que en la temporada pasada terminó en la cuarta posición, por encima de otros grandes como Corinthians, Fluminense, Santos, Sao Paulo e Inter.

SEGUIDILLA DE PARTIDOS

Del mismo modo, el hecho de afrontar dos competiciones al mismo tiempo le dará oportunidad para que pueda hacer rotaciones en el equipo y varios jugadores tengan la opción de mostrarse. “Es un gran reto que tenemos. En dos meses vamos a afrontar 18 partidos, entre Liga 1 y Libertadores , por lo que muchos jugadores tendrán la oportunidad de mostrarse y ayudarnos a conseguir resultados”, sostuvo.

Esta será la chance para que futbolistas que no tenían mucha continuidad como Darlin Leiton, Jonathan Medina, Sebastián Cavero, Mauricio Matzuda, entre otros, llenen los ojos a Bustos para sumar más minutos con el primer equipo.

