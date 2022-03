Fans de BTS viralizan el ‘April Fool’s Day’ de Corea con temática de Pokémon

Fans de BTS celebran el día de los inocentes con temática de Pokémon. Composición.

Con los hashtags #CatchUsAllxBTS y #CatchUsAll, las army’s han viralizado la celebración de una festividad con sus ídolos, los integrantes de la banda surcoreana BTS. La razón, es que en Corea del Sur ya es 1 de abril, día de los inocentes en el país y fecha en donde los miembros del grupo cambiaban sus fotos de perfiles, un tradición que sigue vigente. En esta ocasión ha sido la temática de Pokémon, que también cumple un nuevo aniversario ese día.

A través de la red del pájaro azul, las fans han viralizado con memes, imágenes y comparación de sus ídolos con personajes del mundo de los Pokémons, en honor a este día. La noticia generó viralización la plataforma lo que llevó a que el fandom subiera cualquier contenido relacionado con BTS y Pokémon.

El 1 de abril es el ‘April Fool’s Day’, una fecha en donde las personas en Corea se burlan de otros. Se cree que este día de bromas y bromas surgió del cambio de calendario del siglo XVI en Francia, cuando el día de Año Nuevo se trasladó del 1 de abril al 1 de enero.

Esta acción se tomó debido a la adopción del calendario gregoriano, a pesar de ello se ha mantenido como el primer día de abril la celebración de este evento. La noticia he permitido divertidos memes del fandom de BTS por el día, en apoyo a sus ídolos.

Fans de BTS celebran el día de los inocentes con temática de Pokémon. Foto: Twitter.

Fans de BTS celebran el día de los inocentes con temática de Pokémon. Foto: Twitter.

Fans de BTS celebran el día de los inocentes con temática de Pokémon. Foto: Twitter.

Fans de BTS celebran el día de los inocentes con temática de Pokémon. Foto: Twitter.

Fans de BTS celebran el día de los inocentes con temática de Pokémon. Foto: Twitter.

Fans de BTS celebran el día de los inocentes con temática de Pokémon. Foto: Twitter.

Fans de BTS celebran el día de los inocentes con temática de Pokémon. Foto: Twitter.

DOCE PALABRAS PARA UTILIZAR EN EL DÍA DE LOS INOCENTES

- Gracioso – 웃기는 – uggineun

- Broma – 농담하다 – nongdamhada

- Mentira – 거짓말 – gyeojinmal

- Sorpresa – 놀라다 – nollada

- Furtivo – 몰래 – mollae

- Bromista – 장난꾸러기 – jangnankkureogi

- Broma – 장난 – jangnan

- Jugar una broma – 장난을 치다 – jangnaneul chida

- Humor – 유머 – yumeo

- Tonto – 바보 – babo

- Engañoso – 속이는 – sogineun

- 1 de abril – 4월 1일 – sawol iril

SIGNIFICADO DE FANCHANTS

Si vas a ver el concierto Permission To Dance On Stage, debes conocer de ello para no pasar incomodidades. Los fanchants son un cántico que crearon los fanáticos o clubs de fans para apoyar a su grupo favorito de k-pop, es decir no son exclusivos de BTS porque cualquiera puede tenerlo (EXO, SNSD, TVXQ, Red Velvet, etc.). Estos son coreados durante las presentaciones de los idols para darles ánimos y mostrarles su apoyo.

Por ejemplo cuando escuchas una presentación de tu grupo favorito en páginas como M-net, verás un grupo de fans apoyando durante el baile con la música. Hay partes en donde realizan coros que siguen la secuencia de la música o en el momento cuando realizan el baile coreográfico o un solo.

Eso son los fanchants, que se ha vuelto popular desde las primeras generaciones de los grupos de K-pop. Un recurso que ha permitido el crecimiento en el mercado, basta ver bailes de Turbo o SES para escuchar los fancharts.

Entrando en el contexto de la película, si eres fan de BTS, debes saber cuál es el de las ARMY. El más popular es uno en el que interpretan los nombres reales de los integrantes de la agrupación y están ordenados de la siguiente manera: “¡Kim Namjoon! ¡Kim Seokjin! ¡Min Yoongi! ¡Jung Hoseok! ¡Park Jimin! ¡Kim Taehyung! ¡Jeon Jungkook! ¡BTS!”

Además, dentro del fandom hay diferentes fanchants, ello de acorde a la canción que vaya a componer el grupo BTS, u otro según cómo se organicen. Por ello, es bueno saber los momentos para realizar los cánticos y siguas la línea de una verdadero fan. En todo caso puedes encontrar en el siguiente enlace los cánticos de la banda.

SEGUIR LEYENDO