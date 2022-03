Perú vs. Paraguay: Edgar Ospina advirtió de la “motivación” de la ‘Albirroja’ y del peligro de una ‘bicolor’ presionada

Édgar Ospina tuvo palabras sobre el Perú vs. Paraguay por Eliminatorias Qatar 2022.

La selección peruana llegó al día definitivo. Este martes 29 de marzo chocará ante el combinado de Paraguay en un encuentro válido por la fecha 18 y última de las Eliminatorias Sudamericanas. La ‘bicolor’ solo tiene en la mira el triunfo para asegurar ese quinto lugar que le permita jugar el repechaje con el representante de Asia. Sin embargo, el técnico Édgar Ospina advirtió que su rival no tiene nada que perder y que conservan esa garra característica.

“ Téngale miedo a esos equipos que no tienen nada que perder pero sí algo de ganar. Paraguay es un equipo que hace transiciones largas, hace mucho juego externo, aprovecha mucho las bandas, tiene muy buen juego aéreo tanto ofensivo como defensivo. En el tiro de esquina se mueven muy bien. Hay que tenerles cierta consideración a los paraguayos. No es fácil, van a llenar la volante con mucha gente. Es un equipo batallador, guerrero. Ellos son gente de temple, que raspa, que golpea y hay que tener cuidado ”, comentó el DT colombiano en una entrevista para el programa ‘Pitazo Final’ de Radio Ovación.

Efectivamente, la escuadra ‘guaraní’ quedó fuera de toda chance de clasificación en la fecha 16, cuando cayeron goleados por 4 a 0 ante la selección de Brasil. Este resultado derrumbó todas las aspiraciones que tenían de luchar por un cupo a la Copa del Mundo. Ahora, el técnico Guillermo Barros Schelotto buscará afinar el equipo con la consigna de continuar un proyecto que empezó en diciembre del año pasado, cuando tomó las riendas de la ‘Albirroja’.

Julio Enciso es una de las figuras de Paraguay y jugaría ante Perú de titular. | Foto: 'Albirroja'

MOTIVACIÓN DE PARAGUAY

Aunque podría haber otro factor que motive a los paraguayos para ganar en Lima. “Paraguay viene motivada. Hizo una buena presentación frente a los ecuatorianos. Su técnico sabe que ganándole a Perú va a tener continuidad para la próxima eliminatoria. En el entorno siempre hay “motivaciones”, y estas se ven a todo nivel. Lo triste del fútbol es cuando a uno le ponen para perder, y si a uno le ponen para ganar, bienvenido sea ”, afirmó Ospina, dando a entender que podrían tener un incentivo económico si le ganan a la ‘blanquirroja’. Esto debido a que, tanto colombianos y chilenos necesitan de una derrota de Perú para tener la mínima chance del repechaje.

PERÚ BAJO PRESIÓN

En cuanto al elenco nacional, el exestratega de diversos clubes del fútbol peruano considera que la selección no suele responder favorablemente ante situaciones de presión, por lo que deben jugar calmados. “ Cuando más necesita ganar Perú es cuando más dificultades se le presenta, cuando está presionado es cuando las cosas por ahí no le van saliendo de la mejor manera. Hoy Perú tiene que pensar no solo en cómo se va a parar en la cancha, en el nivel futbolístico de sus jugadores, sino mentalmente cómo llega para poder afrontar esta gran responsabilidad. Ellos saben que si ganan, van a ir al repechaje y con las posibilidades de ir a Qatar, pero esas presiones perjudican mucho al fútbol peruano”, añadió.

El técnico colombiano se refirió a este crucial duelo y advirtió del posible "incentivo" de los paraguayos. | Video: Radio Ovación

Es sabido que Perú cuando ha tenido todo a su favor, en algunas ocasiones ha perdido la oportunidad de sacar un buen resultado. Pero Ricardo Gareca ha demostrado ser un técnico capaz de transmitir esa serenidad a sus dirigidos para que puedan desenvolverse de la mejor manera. No va a desperdiciar la ocasión de ir a su segundo Mundial consecutivo tras Rusia 2018.

CHILE A LA EXPECTATIVA

Finalmente, dejó en claro que el cuadro chileno también tiene la opción de acceder al repechaje, por lo que tampoco se le debe dar por caída. “Esto es fútbol y no sabemos qué va a pasar en Venezuela, en Lima, y no podemos descartar a los chilenos. Todos hablan de Perú y de Colombia, pero se han olvidado de los chilenos, esto se fútbol y nadie puede adelantarse a pronósticos y estadísticas porque cuando arranca el partido esto se olvida”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO