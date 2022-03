Test de personalidad: lo primero que veas definirá si eres una persona que enamora

En esta imagen hay dos opciones: la planta y las manos. ¿Qué ves primero? Foto: MDZ Online.

Es momento de los retos visuales, esas pruebas donde conocerás detalles secretos de tu personalidad. En esa línea, la siguiente ilustración demostrará si eres una persona que enamora en tu vida, un don que no has logrado explotar por miedo a dar el siguiente paso o no caer en el orgullo.

Las personas tienen sus diferentes formar de encontrar el amor, acciones para enamorar y seguir avanzando. Aun cuando creen no tener la “suerte” de volver a tener sentimientos hacia una persona. Uno no sabe cómo ocurrirá pero es importante saber comprender el entorno propio, o también retos visuales que respondan a la incógnita.

En ese sentido, para conocerlo solo tienes que decir qué ves primero en la imagen, de acuerdo a MDZ Online. Ten en cuenta que en la ilustración nada más hay dos opciones: la planta y las manos. No ignores el requisito y conoce ese detalle importante líneas abajo. Mucha suerte.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Planta:

Si viste primero la planta, eres una persona que se muestra muy tranquila, pero por dentro sueles estar a punto de explotar como un volcán. En ese sentido, a veces te cuesta mucho disfrutar el hoy. Pones el foco en el futuro. Te encantan los buenos tratos con los demás y ello puede generar ese enamoramiento a otros.

Además, posees grandes metas y haces hasta lo imposible para alcanzarlas sin importar las adversidades del momento. Te diriges hacia los demás del mismo modo que lo hacen contigo, esperas reciprocidad porque eres consciente de que lo mereces al 100%.

Manos:

Por último, si viste primero las manos, destacas por ser una persona inquieta. Buscas nuevas aventuras para poner a prueba tus habilidades. No te agrada quedarte en el mismo lugar. La zona de confort no es lo tuyo.

Además, eres cariñoso(a) y leal. Te encanta estar en pareja en cualquier salida, buscas compañía de quienes confías. Por eso, eres muy enamoradizo(a). ¿La razón? Es que en tus relaciones amorosas eres muy fiel y no te dejas llevar por impulsos o emociones.

Consideras que todos tienen una media naranja esperando ser hallada y no hay malo de enamorarse con el tiempo mientras se conocen nuevas amistades. Vives tus días como si no existiera un mañana. Odias que te digan qué hacer y te vas de los lugares donde no te permiten crecer como profesional y ser humano.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR RETOS VIRALES?

Se tratan de una serie de actividades, que pueden ser de diversos temas, como matemática, adivinanzas, relación de los objetos, entre otros. El propósito es despertar el interés de las personas para encontrar respuestas de una manera lúdica, además de permitir poner en práctica conocimientos básicos que aprendimos en determinado momento de nuestras vidas.

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS LÓGICOS?

Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma, encontrar el sentido oculto de una frase solo por vía de la intuición y el razonamiento. Eso no en virtud de la posesión de determinados conocimientos.

La diferencia con las adivinanzas consiste en que estas, plantean el enigma en forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles. Mayormente se usan de manera humorística.

Además, un acertijo es un enigma que surge como un juego y requiere el uso de la perspicacia para encontrar una solución adecuada.

Puede haber diferentes estructuras en ellos, algunos de ellos muestran una rima; otros, por otro lado, se enfocan en establecer un problema lógico que requiere la habilidad y el análisis para una resolución satisfactoria.

