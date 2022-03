Hincha que terminó con su novio por no acompañarla a alentar a Perú no descarta encontrar el amor en Uruguay

Hincha no descarta encontrar el amor en Uruguay, luego de terminar con su novio por no acompañarlo en su viaje a Montevideo. Composición.

Historias virales que llaman la atención de los usuarios, anécdotas que narran los hinchas peruanos en un momento clave como el partido que se realizará el día de hoy entre Perú y Uruguay por las clasificatorias a Qatar 2022. Se trata de Eugenia Guevara, quien se hizo viral cuando para un medio de comunicación peruano contó que invitó a su novio para viajar a Montevideo pero él lo rechazó y por eso terminó la relación. Ahora buscará el amor en la capital uruguaya

“Lo que pasa es que yo iba a venir con mi novio. Y no quiso venir y terminé con él. No, pero el perdió ¿si o no? porque acá en la hinchada hay chicos más guapos (risas)”, contó a Latina Noticias en el estadio Centenario.

Su historia se volvió tendencia en las redes sociales por lo que llegan los aficionados por ver jugar a su selección, como el caso del hincha peruano que canceló una boda y vendió su anillo para viajar a Montevideo.

Horas después, el diario Trome logró contactarla en donde ella reveló que no descarta encontrar una nueva pareja en Río de La Plata. La también comunicadora y aficionada al Stand Up Comedy reconoció que su historia generó viralización en las redes y se lo tomó con alegría.

“A la gente le gusta reírse con las historias divertidas de internet. Me llamo Eugenia Guevara y si he visto como se ha viralizado la historia. Pero la gente está diciendo que soy interesada, que yo he botado al novio, porque no me quiso pagar las cosas para venir a Uruguay y eso es mentira, porque yo le dije que le iba a pagar todo y él me dijo que no quería venir”, aclaró a diario Trome.

Además, contó lo que había sucedido con quien era su novio y el por qué terminaron su relación tras no ir junto de viaje. Ella consideró que su expareja tomó una posición machista por lo ocurrido. “Me dijo: ‘ Y si te vas sola termino contigo, porque vas a ir y va estar’… ¿Entonces? No quieres venir conmigo y tampoco quieres que vaya, no pues compadre. Tú hubieras hecho lo mismo ‘Huachano’”, señaló Eugenia.

El periodista del medio de comunicación le consultó si su historia no era parte de una Stand Up, a lo que ella también se dedica, en donde señaló que es real y que se siente “despechada y dolida”. “Este es uno de los momentos más importantes en la historia de la selección peruana en los últimos cuatro años, claro que estoy dolida, tú también lo estarías. Como no voy a querer estar aquí con mi chico, lógico. Pero así son las cosas, por algo será. Vendrá algo mejor seguro”, finalizó.

PERÚ VS URUGUAY, CON LA OBLIGACIÓN DE SUMAR

Ambos dependen de sí mismos para llegar al Mundial Qatar 2022, algo que tiene muy preocupados a Chile y Colombia, las otras selecciones con chances en el certamen. Sumar es importante y no hay espacio para la derrota. Todo esto teniendo en cuenta que se trata de la penúltima jornada de las Clasificatorias.

La ‘bicolor’ viene de igualar 1-1 con Ecuador en el Nacional de Lima. Mientras que la ‘celeste’ de una goleada 4-1 frente a Venezuela en casa. Ojo: Perú es el tercer mejor visitante de la competencia por detrás de Argentina y Brasil.

ÚLTIMOS DUELOS ENTRE PERÚ Y URUGUAY

Mundial Qatar 2022: Perú 1-1 Uruguay

Mundial Rusia 2018: Perú 2-1 Uruguay

Mundial Rusia 2018: Uruguay 1-0 Perú

Mundial Brasil 2014: Perú 1-2 Uruguay

Mundial Brasil 2014: Uruguay 4-2 Perú

Mundial España 2010: Perú 1-0 Uruguay

Mundial España 2010: Uruguay 6-0 Perú

Perú no le gana a Uruguay en condición de visita desde el 02 de junio del 2004. En ese entonces, el ‘equipo de todos’ superó 3-1 a los uruguayos con goles de Nolberto Solano, Claudio Pizarro y Jefferson Farfán.

