Gustavo Varela sobre duelo ante Perú: “Uruguay responde ante las presiones”

A pocos días del duelo entre Uruguay vs. Perú por la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, un exmundialista charrúa llamado Gustavo Varela, que era goleador y letal en el área, se da un tiempo para hablar con Infobae sobre lo que será este duelo para ambas selecciones, que están muy cerca de llegar al Mundial.

El excompañero de Jefferson Farfán en Schalke 04 analiza con nosotros lo que será el duelo del día jueves 24 de marzo entre Perú vs. Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo.

“Yo pienso que el partido va a ser muy cerrado, más allá que Uruguay ha mejorado mucho con el cambio de entrenador, la filosofía de juego que se está apostando, con la característica que tenemos de jugadores y el sistema que aplica Diego Alonso les queda perfecto, ya que se adecua mucho, a lo que juegan en Europa, pero no olvidemos que Perú es un rival durísimo, viene de muchos años de jugar juntos y creo que Gareca ha encontrado la filosofía peruana y lo volvió un equipo muy duro y versátil”, comentó Gustavo Varela en exclusiva a Infobae.

El actual entrenador de formativas de Liverpool de Uruguay, fue consultado si se animaba a dar un pronóstico de lo que sería el duelo del jueves, a lo que respondió lo siguiente: “Hoy en día, ya los partidos de Eliminatorias local o visitante, uno no puede pronosticar un desenlace previo porque te dan sorpresas constantemente los partidos. Este es una final para ambos, pero Uruguay está acostumbrado a jugar este tipo de partidos y como uruguayo mi corazoncito está para ese lado y quiero que gané Uruguay y clasifique al mundial, pero sé que al frente tenemos un rival muy duro y con experiencia”, agregó.

Al ser consultado por la ausencia de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, quienes no fueron convocados por Ricardo Gareca, técnico de la Selección Peruana, por encontrarse ambos jugadores en la última de recuperación de sus lesiones, Gustavo Varela dio sus impresiones al respecto. “Perú está perdiendo mucho porque ambos son grandísimos jugadores de experiencia. Creo que son el alma hoy Guerrero más que Farfán, por la continuidad que ha tenido. Jefferson es un gran jugador, excelente atacante y no discutimos lo que es Paolo Guerrero. Pienso que están perdiendo mucho, ya que es lo mismo que nos saquen a Cavani o Suárez en Uruguay. El defensa te mira diferente, sabiendo que no juegan Farfán ni Guerrero, no te digo que se suelten, porque juegan otros jugadores que por algo están en la selección peruana y son buenos. Pero Uruguay tiene una pequeña ventaja ahí”, manifestó Gustavo Varela a Infobae.

Hace 18 años, Perú dio el golpe en Montevideo y venció por 3-1 a Uruguay, en un duelo programado por las Eliminatorias al Mundial 2006, Gustavo Varela estuvo en ese partido y nos recuerda lo sucedido. “A mí me toco vivir desde el banco, no recuerdo bien, ese partido que tú mencionas que ganó Perú, cuando tomaba las riendas el profesor Jorge Fossati, pero siempre es importante hacerse fuerte de local y creo que Uruguay hace respetar su casa, si miras la historia, ha perdido muy pocos encuentros de local y más que nada revisa la estadística en partidos decisivos, y estamos jugando una final para un Mundial. La gente lo está viviendo de una forma increíble porque a horas de alargar la venta de entradas se agotaron. Ahí tienes una referencia de la euforia del público uruguayo”, sentenció.

