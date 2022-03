Susel Paredes: “El sueldo es lo de menos para los congresistas, la plata estaría en los negociados”

Susel Paredes señaló que habría congresistas lobistas. VIDEO: RPP

Susel Paredes se refirió a la mala imagen que tiene actualmente el Congreso de la República, al que pertenece como legisladora del Partido Morado. Criticó la falta de coherencia de algunos miembros del Parlamento que votaron a favor de aprobar la moción de vacancia presidencial, pero le dieron la confianza al gabinete Aníbal Torres.

“Eso no es coherente. Por eso tenemos 82% de aprobación. Le pido perdón a la gente por ese tipo de acciones. Porque si voy a hablar mal del Gobierno, no le doy la confianza”, dijo la legisladora en el programa Nada está dicho de RPP. El periodista Jaime Chincha le replicó que quizás los congresistas lo hacen para cuidar sus curules de cara a un posible cierre del Legislativo.

Sin embargo, Paredes piensa distinto. Aseguró que pasa algo grave en el Legislativo, y de repente la llevan a Ética, por revelarlo, “porque tú siempre me pones en problemas cada vez que vengo acá”, le dijo al presentador. Aún así comentó: “El sueldo es lo de menos para los congresistas, y la plata estaría en no probados negociados. Por ejemplo, si presento una ley para que no se usen los plásticos, y digo aumenten tres años más [hasta que entre en vigencia], eso le conviene a un negocio, no es cierto. Eso lo pongo como un ejemplo. Pero ahí estaría la plata de verdad”, indicó.

En otro ejemplo, dijo que puede ser que una universidad necesite de una ley para que le den una segunda o tercera oportunidad de licenciamiento. Una universidad no necesariamente de Lima, porque puede ser de regiones. “¿Tú crees que 15 mil soles es lo que los hace quedar? No, pues hermano. Los hace quedar porque [les piden] vótame por esa ley para que me den una segunda oportunidad, o para que me amplíes [el plazo]. ¿Eso crees que es gratis? Gratis es solo la leche de la teta de tu madre, todo lo demás se compra de una u otra manera. Quién sabe si me llevan a ética…”, refirió.

Reiteró que no es por el sueldo de congresista de 15 mil soles, sino que la plata está en el lobby, porque “te dicen por esta ley 100 mil dólares, por esta ley 50 mil dólares, no votes por esto, vete de viaje, pide licencia sin goce de haber. Eso no es un invento nuevo. Montesinos les daba plata a algunos de los congresistas para que se vayan de viaje a Europa y a Susy Díaz le dieron plata para que se vaya a Tacna. Pobrecita en vez de irse a Europa...”.

Entonces, para Paredes no es por cobrar una quincena, es por el poder que te da ser congresista, votar en contra, votar a favor, o hacer que no lleguen los votos. Ahí es donde está el negocio de ser congresista.

SOBRE EL DISCURSO DE CASTILLO

Susel Paredes más temprano había comentado sobre la presentación de Pedro Castillo en el Congreso. “Debo resaltar que en el discurso del presidente reconoció sus errores y desaciertos. Sin embargo, esta autocrítica no va a ser si es que no toma decisiones y saca a los ministros que tienen graves problemas de corrupción o de idoneidad, como por ejemplo, Salud y Transporte”.

En tal sentido, la legisladora advirtió sobre su voto de este miércoles en la interpelación a los ministros Hernán Condori y Angel Yldefonso (Justicia y Derechos Humanos) que serán interpelados por la representación nacional para responder por cuestionamientos hacia sus gestiones.

“Mañana vamos a venir a la interpelación, si el presidente no los saca esta noche, mañana escucharemos sus respuestas. No creo que sean satisfactorias, por lo que vamos a presentar mociones de censura, por supuesto”, aseveró.

