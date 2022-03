Piura: PNP capturó a extranjero acusado de quemar y e intentar violar a una niña de 11 años

Venezolano fue detenido acusado de intentar violar y quemar viva a menor. (Foto: Difusión PNP)

En la ciudad de Piura y tras un arduo seguimiento por parte de la policía de investigación, se logró la captura del principal sospechoso de provocar quemaduras a una niña de 11 años tras rosearle gasolina, así también como de intentar violarla. El acusado fue identificado como Cristhian José Romano Ledezma, de 24 años.

El detenido de nacionalidad venezolana, sería quien habría intentado asesinar a la pequeña, en el asentamiento humano “Los Polvorines”. Según narró familiares de la niña, este sujeto es pareja de la hermana de la madre de la menor y al cometer este acto se dio a la fuga.

Tras este grave hecho, la menor tuvo que ser trasladada a Lima para que pueda ser atendida, ya que lamentablemente, producto de esta agresión, la niña presenta el 70% de su cuerpo con quemaduras de tercer grado.

“Hasta ahora no me explico cómo es que no llegué a sentir nada. Mi hija necesita ayuda, está grave. Sin oxígeno no es nada”, dijo la madre de la niña en entrevista a América Noticias.

La policía detuvo a extranjero acusado de quemar y violar a niña de 11 años.

Asimismo, la progenitora reveló que el sujeto ayudó a sofocar las llamas, pero luego huyó cuando se enteró que la pequeña había despertado.

Los familiares aseguraron que fue la propia niña fue quien lo señaló como su agresor y que los hechos ocurrieron cuando la familia dormía.

Otro pariente de la niña, contó a Latina que existían rumores de que el sujeto ya había agredido antes a la menor, pero que en esta oportunidad sí habría intentado abusar de ella despojándola de sus prendas, “y como no se ha dejado la ha atacado de esa manera”.

OTRAS VERSIONES

Esta mañana, los abuelos paternos de la menor, denunciaron ante las cámaras de Panamericana TV que anteriormente la niña había sido ultrajada en un caserío en ceja de Selva. Ante esto, la madre decidió llevarla Piura donde se encuentran sus padres.

Además, estos señores señalaron que la familia de la madre de la menor se dedicarían a la prostitución infantil por lo que hicieron un llamado a las autoridades a que investiguen a fondo qué es lo que ha sucedido realmente con el caso de la niña. Ante esta grave denuncia, los abuelos pidieron que la menor sea tratada lo más pronto posible.

Asimismo, explicaron que el venezolano acusado de ultrajar a la menor es parte de esta red de prostitución y que él sería el encargado de captar a las niñas para ser explotadas sexualmente.

¿Cuáles son las líneas de emergencia en defensa a la mujer?

Llama gratis a la línea 100.

Inicia la conversación privada haciendo clic aquí en el chat 100 del Ministerio de la Mujer.

Llame al 105, en caso de producirse actos de violencia graves en el momento. (Central telefónica de la Policía Nacional del Perú).

Llama al Centro de Emergencia Mujer para asistencia psicológica, legal y social directamente al (01) 4197260.

Comunícate a las comisarías a nivel nacional más cercana a tu domicilio. Revisa los teléfonos aquí.

Marca desde tu teléfono fijo al centro de salud más cercano a tu casa. Revisa los teléfonos aquí.

