Sergio Peña y su impresionante corrida para recuperar el balón tirándose de cara en el Malmö vs AIK

El peruano llegó procedente del FC Emmen de Países Bajos.

Sergio Peña es un futbolista con mucho talento y su ténica es lo que más se le destaca. Sin embargo, parece que en Europa empieza a sumar nuevas características su juego, como la recuperación del balón y el compromiso en la marca, algo que en la Liga 1 no se le solía. En la victoria 3-2 del Malmö sobre el AIK por la Copa de Suecia, el volante hizo un impresionante recorrido para recuperar el balón y terminó lográndolo.

Cuando culminaron los 90 minutos reglamentarios, ambos equipos habíana anotado dos goles y debían resolverlo primero en el tiempo extra. El exAlianza Lima se mantuvo en el terreno de juego, pero a los 99 minutos perdió un balón en salida cerca de la mitad de la cancha. A pesar del cansancio por todo el tiempo jugado, el futbolista decidió recuperar el balón como sea.

Aproximadamente 40 metros corrió detrás del delantero rival y cuando pasó el área grande decidió tirarse de cara como último esfuerzo. El contrincante había acomodado el balón hacia la derecha para disparar al arco, pero el llamado a la selección peruana llegó primero y evitó lo que pudo ser el gol de la victoria del AIK . La acción fue aplaudida por los hinchas en el estadio.

A los 102 minutos, totalmente exhausto, fue cambiado por el sueco Hugo Larsson y dos minutos más tarde llegaría el gol de la victoria para su equipo, que fue anotado desde el punto penal por el serbio Veljko Birmancevic. El 3-2 fue definitivo para sellar la victoria y clasificación en el estadio Swedbank.

Con esta victoria, el Malmö FF avanzó a semifinales del torneo y se enfrentará a Djurgardens este domingo 20 de marzo desde las 08:00 a.m. (hora peruana). Por otro lado, el torneo doméstico aún no empieza el campeonato y su debut será ante el Kalmar el domingo 03 de abril desde las 10:30 a.m., se espera que el mediocampista sea considera en ambos encuentros.

El volante estuvo estuvo en cancha hasta el minuto 102 del partido por los cuartos de final de la Copa de Suecia. Finalmente su equipo avanzó a las semifinales.

SERGIO PEÑA LLAAMADO A LA SELECCIÓN PERUANA

Sergio Peña ha sido considerado para 10 partidos de los 16 disputados hasta el momento en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Pero de todos ellos, solo estuvo en cancha en ocho compromisos. Además, nunca pudo completar los 90 minutos en el terrerno de juego. En dos ingresó en el segundo tiempo y en los demás salió como máximo a los 80 minutos del partido.

Estuvo presente en la victoria 1-0 ante Colombia en Barranquilla y en el empate 1-1 ante Ecuador en Lima. Ahora tendrá la oportunidad de estar en Montevideo para jugar ante Uruguay y recibir en Lima a Paraguay, en lo que puede ser la sexta clasificación a un mundial de la selección peruana.

LOS CONVOCADOS POR RICARDO GARECA PARA ÚLTIMA FECHA DOBLE:

ARQUEROS: Pedro Gallese, José Carvallo y Angelo Campos

DEFENSAS: Luis Abram, Miguel Araujo, Alexander Callens, Aldo Corzo, Marcos López, Jhilmar Lora, Christian Ramos, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, Luis Advíncula

MEDIOCAMPO: André Carrillo, Wilder Cartagena, Jairo Concha, Gabriel Costa, Christian Cueva, Edison Flores, Raziel García, Christopher Gonzales, Sergio Peña, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Horacio Calcaterra.

DELANTEROS: Gianluca Lapadula, Alex Valera, Santiago Ormeño.

