Descubre qué hacer si perdiste este importante documento. Foto: (Andina)

El carnet de vacunación se ha convertido en un documento crucial de cargar para todos los peruanos, ya que portarlo nos permite ingresar a diferentes establecimientos como restaurantes, cines etc., y eventos en todo el país como partidos de fútbol.

Este documento muestra tus datos personales, cuántas dosis haz recibido y en qué fechas, así como el nombre de la vacuna y el lote de fabricación de esta. También señala las sedes a las que acudiste para aplicarte cada dosis.

A pesar de lo importante que es tenerlo consigo cada vez que salimos de nuestra vivienda, uno nunca esta libre de perderlo, por eso en la siguiente nota te contamos qué debes hacer si esto te sucede.

¿QUÉ HAGO SI PERDÍ MI CARNET DE VACUNACIÓN?

Actualmente, el carnet de vacunación contra la COVID-19 es considerado como un documento público, ya que garantiza las dosis que hemos recibido. Por ello, debemos cargarlo siempre que salgamos de nuestras casas y cuidar de no perderlo, dado que sin este nos podrán impedir el ingreso a distintos lugares públicos.

Recordemos que hay dos tipos de carnets de vacunación a los que podemos acceder: uno es el carnet físico que te entregaron cuando recibiste tu primera dosis en cualquier centro de vacunación y el otro es el carnet virtual.

CARNET FÍSICO

Si haz perdido tu carnet físico lo que puedes hacer es acudir al punto de vacunación donde te lo entregaron y solicitar un duplicado. Esto no tendrá ningún costo y se realiza de manera rápida.

CARNET VIRTUAL

Por otro lado, si lo que no encuentras es tu Certificado de Vacunación Digital (CVD), ya sea porque lo borraste sin querer de tu celular u otro dispositivo móvil o no lo encuentras por todas las fotos que tienes, no te preocupes puedes tener acceso a tu documento en la plataforma del Minsa para que lo presentes cuando el personal autorizado te lo pida. Para volver nuevamente a tu carnet digital puedes seguir cualquiera de estas dos opciones:

- Plataforma del Minsa: entra desde el navegador de tu preferencia a la plataforma del Ministerio de Salud e ingresa correctamente los datos solicitados, estos son: tipo y número de documento de identidad y fecha de nacimiento. Si el documento seleccionado es el DNI, deberás ingresar la fecha de emisión de tu último documento vigente emitido por el Reniec.

- Descarga la app: la segunda forma es descarga en tu celular o dispositivo digital la aplicación creada por el Minsa, esta se llama “Carnet de Vacunación” y esta disponible tanto para Android como para iPhone. Descargando la app podrás acceder a tu carnet de vacunación y digital y tomarle captura de pantalla para guardarlo en tus fotos, así no tendrás que registrarte cada vez que necesites mostrarlo.

VACUNACIÓN EN EL EXTRANJERO

Cabe resaltar que si te vacunaste en el extranjero debes conservar carnet o documento original, ya que la plataforma no emite ningún documento que certifique la información de vacunación de otros países.

¿CUÁNDO DEBO PRESENTAR MI CARNET DE VACUNACIÓN?

Debes acreditar que te vacunaste contra el coronavirus, presentando tu carnet de vacunación físico o virtual, según las últimas disposiciones del Gobierno establecidas en el Decreto Supremo N° 179-2021-PCM. Este se debe presentar si:

-Quieres ingresar a espacios cerrados como centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas en general, mercados, farmacias, restaurantes, coliseos, gimnasios, etc.

-Trabajas de manera presencial.

-Eres chofer o cobrador del servicio de transporte público.

-Trabajas en el servicio de delivery.

-Vas a viajar por el Perú en avión o bus.

No olvidemos que es importante seguir cumpliendo las recomendaciones del Gobierno, como usar doble mascarilla o una KN95, respetando el distanciamiento entre personas y las demás medidas decretadas para enfrentar la pandemia de coronavirus.

