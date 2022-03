Programación de partidos de hoy, jueves 10 de marzo EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Soccer Football - LaLiga - Elche v Barcelona - Estadio Manuel Martinez Valero, Elche, Spain - March 6, 2022 FC Barcelona's Memphis Depay in action REUTERS/Pablo Morano

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Hoy concluye la tercera ronda de la Copa Libertadores con el encuentro entre U. Católica vs. The Strongest. Además hoy sigue la primera ronda de la Copa Sudamericana con siete emocionantes duelos para terminar los partidos de ida, sin duda uno de los más esperados es el enfrentamiento entre La Equidad vs. Junior.

Hoy continúa la quinta fecha de la fase de grupos en el Sudamericano Femenino sub 17 con los partidos entre las selecciones de Paraguay vs. Argentina y Brasil vs. Venezuela. Si quieres los duelos de las selecciones, puedes sintonizar DirecTV Sports.

En Europa, continúa la primera parte de los octavos de final de la Europa League con cinco emocionantes enfrentamientos como el de Barcelona vs. Galatasaray y Atalanta vs. Bayer Leverkusen. Además hoy hay duelos en la Premier League y uno de los más esperados es el de Norwich vs. Chelsea.

En Latinoamérica, además de la Copa Libertadores y Sudamericana, el fútbol venezolano será el que aportará la cuota de emoción hoy con la Liga Futve. El enfrentamiento más esperado será entre Mineros Guayana vs. Deportivo Lara.

Europa League – Octavos de final

12:45 p.m. Sevilla vs. West Ham – Star +, ESPN

3:00 p.m. Barcelona vs. Galatasaray – Star +, ESPN

3:00 p.m. Atalanta vs. Bayer Leverkusen – Star +, ESPN 2

3:00 p.m. Rangers FC vs. Crvena Zvezda – Star +

3:00 p.m. SC Braga vs. AS Mónaco – Star +, ESPN Extra

Sudamericano Femenino Sub-17

2:00 p.m. Paraguay vs. Argentina – DirecTV Sports

4:30 p.m. Brasil vs. Venezuela – DirecTV Sports

Premier League – Inglaterra

2:30 p.m. Southampton vs. Newcastle – Star +

2:30 p.m. Norwich vs. Chelsea – Star +

2:30 p.m. Wolves vs. Watford – Star +

2:45 p.m. Leeds United vs. Aston Villa – Star +

Liga Futve - Venezuela

4:00 p.m. Mineros Guayana vs. Deportivo Lara – GolTV

6:15 p.m. Puerto Cabello vs. Aragua – GolTV Play

Copa Sudamericana

5:15 p.m. Unión Española vs. Antofagasta – DirecTV Sports en canales 610 y 619

5:15 p.m. Club Nacional vs. Guaireña – DirecTV Sports en canales 610 y 619

5:15 p.m. Hermanos Colmenarez vs. La Guaira – DirecTV Sports en canales 610 y 619

7:30 p.m. La Equidad vs. Junior – DirecTV Sports en canales 610 y 619

7:30 p.m. Montevideo Wanderers vs. Cerro Largo – DirecTV Sports en canales 610 y 619

7:30 p.m. Jorge Wilsterman vs. Guabirá – DirecTV Sports en canales 610 y 619

7:30 p.m. Delfín vs. 9 de Octubre – DirecTV Sports en canales 610 y 619

Copa Libertadores

7:30 p.m. U. Católica vs. The Strongest – Facebook Conmebol Libertadores

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN 2, ESPN Extra, GolTV, GolTV Play, DirecTV Sports en canales 610 y 619 y mediante streaming en Facebook Conmebol Libertadores.

