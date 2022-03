Conoce 5 formas simples de subir la presión arterial baja desde tu casa

Young man unhappy and strain disappointed in the white room. Health, Problems of people.

La presión arterial baja o también conocida como hipotensión, se suele identificar con una lectura menor que 90 mmHg sobre 60 mmHg. Esta afección no suele ser considerada un problema si no presenta síntomas, ya que cuando esto sucede puede ser un indicador de que los órganos no están recibiendo suficiente sangre. Si esto pasara durante un tiempo prolongado, podría tener consecuencias graves que incluyen ataque cardiaco, shock, accidente cerebrovascular, disfunción renal, entre otras.

La hipotensión o presión arterial baja es una condición que no suele necesitar de medicamentos ni intervenciones médicas para corregirse. Por ello existen formas naturales de subirla simplemente haciendo algunos cambios a tu vida diaria. Cabe resaltar que lo primero siempre será consultar con un médico y no autodiagnosticarte ninguna condición o enfermedad.

Si quieres conocer 5 formas de subir la presión arterial baja de manera sencilla y desde la comodidad de tu casa, continúa leyendo la siguiente nota.

AUMENTAR LA SAL EN LAS COMIDAS

Al contrario de lo que se suele recomendar a la mayoría de personas, las dietas bajas en sal no son recomendadas para quienes sufren de presión arterial baja. De hecho, subir gradualmente el consumo de este condimento en las comidas diarias puede ayudar a subir la presión arterial. Cabe resaltar que esto se debe hacer de manera moderada y no de golpe.

SENTARSE CON LAS PIERNAS CRUZADAS

Por si no lo sabías, cruzar las piernas al sentarse ha mostrado subir la presión arterial. Sin embargo, en el caso de personas que sufren de presión alta, esto podría ser un problema. Pero para quienes sufren de lo contrario esta es una forma simple y sencilla de subir un poco la presión arterial sin realizar un gran esfuerzo.

NO HACER MOVIMIENTOS BRUSCOS

Pararse o sentarse de manera súbita puede provocar una sensación de aturdimiento o mareo en las personas que sufren de presión arterial baja, incluso, puede causar potenciales desmayos dependiendo de la condición de la persona.

Esto ocurre porque el corazón no bombea suficiente sangre a todo el cuerpo de forma lo suficientemente rápida como para compensar el cambio repentino de elevación o posición.

USAR MEDIAS DE COMPRESIÓN

Las medias de compresión son bastante usadas en personas que presentan várices en las piernas, estas ayudan a reducir la cantidad de sangre que se estanca en la parte inferior de las piernas y los pies y la desplaza a otra parte.

Son fáciles de adquirir y no son muy costosas por lo que son una buena opción si no quieres hacer cambios a tu dieta.

COMER CON MÁS FRECUENCIA PEQUEÑAS PORCIONES

Comer pequeñas porciones con más frecuencia durante el día puede ayudar a las personas que sufren de presión arterial baja. Esto ocurre porque las porciones pequeñas y frecuentes evitan la caída de la presión arterial que está asociada con ingerir porciones más grandes y pesadas.

Así que si eres de las personas que usualmente tiene tres comidas grandes al día, podrías considerar dividir estas en 5 comidas más pequeñas para elevar un poco tu presión arterial.

