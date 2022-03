Influencer rusa es viral en TikTok por sus declaraciones cuando inició la invasión a Ucrania

TikTok rusa es viral en redes por sus declaraciones cuando inició la invasión rusa a Ucrania. Habló de los medios rusos y cómo lo veían desde Rusia. Composición.

Sin embargo, las redes sociales han sido parte de la viralización de los hechos que ocurren en Europa del Este que afectan a Occidente y el resto del mundo. Como el caso de Ale Ivanova, una ‘influencer’ rusa que reside en México quien se ha vuelto viral por sus comentarios dado el día que inició la invasión al país ucraniano.

La ‘influencer’ originaria de San Petersburgo, Rusia en una serie de vídeos que compartió a través de dicha red social, aseguró que se siente “ confundida porque en nuestros medios [rusos] nos están diciendo que nosotros estamos apoyando a la gente de Ucrania que están viviendo el genocidio”.

“Jamás podría imaginar que esto podría llegar a este grado y me duele verlo porque somos hermanos. Me siento confundida porque en nuestros medios nos están diciendo que nosotros estamos apoyando a la gente de Ucrania que están viviendo el genocidio, aquí veo otra cosa en las noticias”, agregó.

TikToker rusa opinó sobre la invasión de su país natal a Ucrania y es viral. A pesar que ocurrió el 24 de febrero, sigue rompiendo las redes sociales en cada movimiento que sucede en el conflicto. Video: TikTok/aleivanovastyle

Respecto a su argumento del “genocidio”, Ivanova explicó que el mandatario Vladimir Putin sostuvo que “desde 2014 el gobierno de Ucrania está ocupado por los neonazis que hacen mucho daño al país… como por ejemplo Donbas, habitada en su mayoría por los rusos. Como dice Putin durante ocho años la gente de esta región ha sido atacada, bombardeada y atacada. Y es por ello que el gobierno tomó la decisión que esta región sea independiente de Ucrania”.

Ello lo sustentó con lo que dicen los medios de Rusia, que recuerdan estos hechos con frecuencia a los ciudadanos rusos. Incluso, subió un video ese 24 de febrero contándole a sus seguidores el cómo sus padres, que viven en Rusia, veían que la invasión a Ucrania no era lo que se dice en la prensa internacional. Por otro lado, Ale Ivanova precisó que “muchos de sus paisanos no están preocupados como el resto del mundo, porque no lo ven como una guerra”.

Ivanova, que cuenta con más de 1,6 millones de suscriptores en su canal de YouTube y más de 6,1 millones de seguidores en TikTok

“Según Putin nuestras acciones tienen un carácter pacifico para proteger a la gente que está sufriendo de genocidio. Él dijo que no tiene planes de atacar a la gente civil sólo la base militares”, añadió.

Influencer comenta lo que dicen los medios rusos sobre la invasión a Ucrania. Video: TikTok/@aleivanovastyle.

Retomando el tema de los medios de comunicación rusos, Ivanova señaló que “en los medios rusos, Rusia es un salvador no un agresor”. “Hablan mucho de que Rusia fue obligada a tomar las acciones militares para proteger nuestras fronteras de la amenaza que puede representar las bases militares de Estados Unidos en Ucrania”, finalizó en un video que ha llegado a más de 8 millones de reproducciones en TikTok.

Por otro lado, la ‘tiktoker’ ha seguido subiendo videos a su cuenta oficial ante la pregunta de sus seguidores en si los medios rusos son confiables respecto a la información actualizado del conflicto que ocurre en Ucrania.

También comentó sobre cómo sus padres, que viven al sur de Rusia, la llegada de militares al país de Ucrania. Video: TikTok/@aleivanovastyle.

SOBRE LOS MEDIOS RUSOS

Cabe recordar que el gigante de Mountain View, Google, hace unos días bloqueó a los medios estatales rusos como Russia Today (RT) para que no monetizaran sus sitios web y canales de YouTube. También prohibió las descargas de la aplicación móvil del medio de comunicación estatal ruso RT en territorio ucraniano a petición del gobierno de Kiev.

“En respuesta a una petición legal del gobierno ucraniano, la aplicación RT News ya no está disponible para su descarga en Google Play en Ucrania”, dijeron desde la compañía.

