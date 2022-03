La modelo ucraniana que desafía a las grandes marcas y muestra el dolor de la guerra

Algunos directivos de esas firmas, lo mismo que numerosas modelos se manifestaron en forma personal a través de las redes sociales y los medios de prensa

Mientras varias de las grandes casas de moda tardaron más de una semana en pronunciaron sobre la invasión de Rusia a Ucrania, algunos directivos de esas firmas, lo mismo que numerosas modelos se manifestaron desde el comienzo en forma personal a través de las redes sociales y los medios de prensa. Una de ellas es Mariya Kramarenko, originaria de Járkiv, la segunda ciudad ucraniana y una de las más castigadas por los bombardeos desde que comenzaron el jueves pasado.

La joven, que es representada por dos grandes agencias europeas, Modelwerk, de Alemania, y L’Agence, de Portugal, viene reflejando a través de su cuenta de Instagram parte de lo que ocurre en su país y su desesperación porque, aunque ella no reside actualmente en Ucrania, su familia y amigos se encuentran en una de las zonas bajo fuego.

La moda nunca es ajena a temas sociales, políticos y económicos. La industria fashionista participa de forma directa y tiene el poder de visibilizar o invisibilizar estas situaciones. En los primeros días solo Armani y Balenciaga se manifestaron en contra de la invasión de Rusia en Ucrania. Mientras otras casas de lujo, como Louis Vuitton y Gucci se expresaron más de una semana después de haberse iniciado la guerra. Ambas sin un claro rechazo al conflicto, informaron que llevaron a cabo la donación de dinero, en el caso de la firma italiana al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que está asistiendo a cientos de miles de personas que huyen del país atacado, y de la francesa, al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

La industria por ahora, mostró tibieza. Si bien se escuchan voces contra la escalada bélica, aún el repudio no fue masivo

Las pasarelas siguieron con su andar en los últimos días. La invasión de Rusia a Ucrania ocurrió en el mismo momento en que los emporios de la moda hacían sus rondas en Milán, mientras todo el planeta comprendió que, una vez más, el mundo puede cambiar en un instante. La industria por ahora, mostró tibieza. Si bien se escuchan voces contra la escalada bélica, aún el repudio no fue masivo.

En ese marco, al menos dubitativo, de la industria, algunos representantes de las pasarelas se movieron a través de sus redes sociales para mostrar la brutalidad de la avanzada bélica tanto para visibilizarla como para pedir donaciones para el pueblo ucraniano.

"Mi vida se detuvo en el momento en que Putin invadió Ucrania”, dijo la modelo

“No, no estoy en Ucrania ahora, pero soy ucraniana y mi vida se detuvo en el momento en que (Vladimir) Putin invadió Ucrania”, dijo en una historia de Instagram Mariya Kramarenko que ha ido actualizando en los últimos días. La joven modelo reconoció que se encuentra en estado de shock desde el inicio de las agresiones contra su país. “No puedo trabajar. No me doy cuenta de las señales que me envía mi cuerpo. No hay música, ni películas, ni diversión, no hay ‘buenos días, tardes o noches’, ya no hay que esperar a la primavera y revisar Instagram para divertirse e inspirarse”, dijo la joven modelo Kramarenko esta semana.

La única perspectiva en su vida por estos días, aseguró, es esperar “el final de la guerra” y dijo que pasa cada día “esperando que llegue la mañana, controlando a familiares y amigos todo el tiempo, actualizando las noticias cada minuto , intentando ayudar de alguna manera remota y tratando de no llorar”. Además expresó su reconocimiento a quienes quedaron en su país para luchar contra los invasores. “La única diversión e inspiración ahora proviene de nuestros hombres que están con armas listas para pelear y aún así logran hacer bromas, burlarse del enemigo y mantener el espíritu. ¡Gente brillante!”, manifestó y arrobó a una joven ucraniana residente en Estados Unidos que también puso sus redes al servicio de difundir la causa de Ucrania y poner de manifiesto la violencia que se está viviendo.

Kramarenko difundió fotos y videos de edificios semidestruido en Járkov, señalando que es su ciudad natal junto a emojis de llanto. Járkov es la segunda ciudad más poblada de Ucrania, con algo más de 1,4 millón de habitantes y aproximadamente 2 millones junto con su área metropolitana. Es el centro administrativo de la óblast (provincia) de Járkov. También agregó breves videos de la destrucción provocada en las últimas noches en varios sectores de Ucrania que no especificó.

“Continúa el genocidio del pueblo ucraniano", aseguró

“Continúa el genocidio del pueblo ucraniano. Durante 2 días el enemigo ha estado bombardeando sin piedad a civiles y monumentos arquitectónicos”, expresó, además, y luego: “La realidad de Ucrania ahora. Y los rusos están llorando porque no tendrán Spotify”, lamentó.

Desde el 24 de febrero, Ucrania se enfrenta a una invasión rusa. Muchos diseñadores, estilistas y modelos ucranianos que optaron por permanecer en el país pasaron las últimas noches en refugios antiaéreos o debajo de estacionamientos. A pesar de la situación, las personalidades de la moda de manera individual, estén en o no en Ucrania, se han sumado para compartir información o donar dinero.

La joven modelo advirtió sobre el peligro tras el incendio provocado por un ataque de Rusia a la planta nuclear más grande de Europa situada en suelo ucraniano

Durante la Semana de la Moda de Milán Giorgio Armani fue el único diseñador en manifestarse ante la invasión rusa a Ucrania. Y lo hizo con un desfile sin música. En silencio. “Buscaba la forma de comunicar que aquí no estamos de celebración, porque lo que está pasando allí fuera me preocupa mucho”, aseguró. La industria fashionista participa de forma directa y tiene el poder de visibilizar o invisibilizar estas situaciones. Sin embargo, hasta hoy las firmas de lujo -salvo Armani y Balenciaga- no se habían manifestado en torno de la invasión de Rusia en Ucrania.

Son solo las modelos desde sus cuentas de Instagram y las celebrities que marcan tendencia, aquellos actores que apenas, y por fuera del peso que cada conglomerado tiene (y simboliza), se manifiestan contra la guerra y piden por la ayuda humanitaria.

Un termómetro de este pronunciamiento -para algunos una pequeñísima manifestación, para otros la punta tal vez de un icerberg que podría alcanzar a toda la industria- son las Semanas de la Moda que se están llevando en Europa. El caso de Milán, que culminó el lunes pasado, tuvo el mencionado episodio de Armani. Por más que las casas de la alta moda hicieron un largo silencio, algunos se preguntan si habrá algún pronunciamiento oficial de alguna en el contexto de la Semana de la Moda de Copenhague.

Kramarenko se expresa por las redes sociales

La casa de moda francesa Balenciaga se pronunció el miércoles contra la invasión rusa a Ucrania, a seis días de su inicio. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter con una imagen con los colores de la bandera ucraniana.

“Defendemos la paz y donamos al PMA (Programa Mundial de Alimentos) para apoyar la primera ayuda humanitaria para los refugiados ucranianos. Abrimos nuestras plataformas en los próximos días para informar y transmitir la información sobre la situación en Ucrania. Siga el enlace para donar ahora”, expresó, y sumó el link destinado a aportar fondos para las víctimas de la guerra.

El viernes pasado, un día después del primer ataque de Rusia contra Ucrania, el director creativo de la casa italiana Gucci, Alessandro Michele, se había expresado públicamente en forma personal a través de sus redes sociales en contra del conflicto bélico, mucho antes de que su propia firma llamara hoy a donar dinero para las víctimas.

