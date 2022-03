Penalista le aconseja a Pedro Castillo defenderse de denuncia constitucional, sino podría estar en la cárcel en abril

Guillermo Olivera, abogado penalista habló sobre las denuncias contra el presidente Pedro Castillo.

En una conferencia de prensa a las afueras del Palacio Legislativo, la bancada oficialista presentó al abogado penalista Guillermo Olivera Díaz. Señaló que el presidente de la República, Pedro Castillo está viviendo un vía crucis, porque ya tiene dos denuncias constitucionales. La primera formulada por seis denunciantes capitaneados por Lourdes Flores Nano, y la otra denuncia constitucional entablada por Patricia Chirinos. Y además de la denegada moción de vacancia presentada el año pasado, se prepara una segunda moción.

“Se trata de cuatro acciones, las cuatro tienen un solo norte, destituir al presidente Castillo. Ayer el texto del informe de la denuncia constitucional fue aprobado por la subcomisión de acusaciones constitucionales con nueve votos a favor. Puede que hoy, más tarde, puede que mañana o pasado, se eleve a la Comisión Permanente del Congreso de la República”, explicó.

Agregó que bajo esta coyuntura decidió aconsejarle al presidente. Aunque reveló que cuando el presidente se enteró de su conferencia de prensa, le recomendó que antes hable con el primer ministro Aníbal Torres Vásquez. “Lo que diga jamás lo tendré que coordinar con ningún primer ministro. Lo contrario sí, que él consulte conmigo, qué es lo que voy a decir para ponerlo en su sitio, a mí no se me aconseja lo que voy a decir”.

Fue crítico con el premier dijo que al parecer no ha revisado si el reglamento del Congreso está ajustado a la constitución política, porque no se habla nada del derecho de defensa en la fase inicial de la denuncia.

Dijo que mientras la denuncia constitucional contra el presidente avanza, no ha podido ejercer su derecho a defensa, porque no ha sido notificado hasta este momento, en ninguna de sus formas. “Yo tuve a bien un día aconsejarle al presidente Pedro Castillo que le jalara de la oreja a Aníbal Torres y lo trajera a la presidencia de la subcomisión de acusaciones constitucionales para que se hiciera notificar con el texto de la denuncia. Y no lo hizo”, dijo. A su vez, dijo que le hubiera aconsejado que pidiera el uso de la palabra, y pudieran hacer alguna observación, descargo o contraposición a los argumentos.

“Por eso, Pedro Castillo, le pido, le ruego, le insto a que quizás con el primer ministro o el ministro de Justicia, que parece mudo, nombre a un defensor, pida el uso de la palabra para usted y para su abogado para que la comisión permanente pueda debatir”, expresó. Asimismo, citó la Constitución Política donde se señala que todo acusado tiene derecho a la defensa en el trámite. Y tiene derecho a defenderse por sí mismo o por intermedio de su defensor. Y sostuvo que por tanto el reglamento del Congreso es inconstitucional, porque no contempla el derecho de defensa.

“Cuando se trata de delitos se llama antejuicio y se posibilita la formación de una causa penal para que el presidente quede en garras del fiscal de la Nación, luego del vocal supremo instructor y le abran proceso con detención preliminar o prisión preventiva. Así que tendríamos a un Pedro Castillo en abril en la cárcel acompañando a Alberto Fujimori”, precisó.

Para que no suceda eso el presidente debe apersonarse ante la comisión permanente, porque su derecho de defensa está de forma expresa previsto en la Constitución, puntualizó.

SOBRE TRAICIÓN A LA PATRIA

Olivera señaló que la denuncia constitucional es por la supuesta comisión del delito de traición a la patria por parte del presidente Castillo, y por otra supuesta retahíla de infracciones constitucionales. Basándose en una entrevista que dio el jefe de Estado a la cadena CNN, pero dejó en claro que lo que dijo el mandatario fue una idea y las ideas no son punibles.

“Se le quiere crucificar al presidente, se le quiere arrinconar como está sucediendo, para sacarlo, así como sacarían a Dina Boluarte, para que la presidenta del Congreso sea la presidenta interina”, expresó.

