Las declaraciones de Karelim López ha causado revuelo dentro de la administración de Pedro Castillo. Entre los diversos casos sospechosos a los que se refirió durante su declaración ante la Fiscalía, la empresaria y lobista nombre al ministro de Transportes y Comunicaciones , Juan Silva , como integrante de una mafia que también integraría el presidente de la República. Con el fin de mostrar su versión de los hechos, el titular del MTC apareció esta noche en un dominical.

Su aparición en Cuarto Poder inició al cuestionársele la designación de un nuevo viceministro en el MTC. Se trata de Víctor Raúl Alejos quien estaría vinculado a un consorcio que ha realizado contrataciones con el ministerio de Transportes. “Si el está comprometido en algún tipo de relación, no dudaré en sacarlo mañana mismo”, fue la primera respuesta de Silva.

Al ser consultado por lo dicho por López, quien lo vinculó a una red destinada a cerrar negocios turbos desde la institución que preside, Silva dijo que le causaba risa lo declarado. “No estamos en ese tipo de negocios. Todas las obras que se adjudican son a través de las unidades ejecutoras donde los ministros no tenemos injerencia. No tenemos derecho de meternos ahí porque son unidades autónomas que tienen su comités de evaluación y ellos ejecutan”, agregó.

Zamir Villaverde fue el nombre que Karelim López repitió al referirse a la persona que tendría bastante poder dentro del MTC, al punto de tomar decisiones junto con Juan Silva. Sin embargo, el ministro negó que exista tal situación. “Nosotros no debemos un favor a nadie. Todos los profesionales que se ponen son previa evaluación. Le voy a pedir a la persona que piensa eso que investigue, que no hable por hablar. Las cosas deben hacerse con más cautela”, acotó.

Ministro de Transportes responde a las acusaciones de Karelim López ante la Fiscalía

Sobre Fabiola Caballero, la exviceministra que dejó el cargo denunciando una mala administración dentro del MTC, Silva criticó la gestión de la funcionaria. “Los indicios es que ella no ha sumado nada en la gestión, no hemos aprobado ni una obra desde ello. No ha habido gestión”, indicó sobre el desempeño de quien algún momento ocupó un cargo importante en el ministerio.

Las declaraciones de López sumado a los cuestionamientos previos contra Juan Silva, ponen en duda su permanencia en el cargo. Al ser consultado si había estudiado la posibilidad de dar un paso al costado, el ministro de Transportes de y Comunicaciones negó que exista dicha posibilidad.

LA PALABRA DE KARELIM

Karelim López habría dicho ante la fiscalía que el presidente Pedro Castillo sería intengrante de una organización que dirige la entrega de licitaciones dentro del MTC. ”Asimismo, sé que hay una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), conformada por el presidente Pedro Castillo Terrones, el ministro Juan Silva, las empresas chinas Consorcio Conservación Vial Mazocruz (China Civil Engineering Construction Sucursal del Perú) y otras”, señaló.

Además, López apuntó hacia cinco congresistas de la República, todos ellos integrantes de la bancada de Acción Popular denominados “Los Niños”. Sobre Villaverde, el hombre que habría ganado poder en el MTC, sería el encargado de preparar “el terreno para poner a los altos funcionarios” en puestos claves dentro de la institución. Llevaba los currículums de los que iban a ocupar puestos en dicha entidad”, entre ellos el director de Provías Descentralizado. También cambió a varios gerentes de Provías Descentralizado y Nacional. “Todo lo veía con el ministro de Transportes, Juan Silva, quien es inamovible, pues él es íntimo amigo de Pedro Castillo”.

