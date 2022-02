Descubre cómo hacer panqueques de avena saludables

Receta de Panqueque de avena. (Foto:Captura)

Estando a mitad del verano la idea de comer más saludable está más presente que nunca, ya sea para ponernos en forma o simplemente para empezar a llevar un estilo de vida más sano. Como sabemos la comida influye en gran manera en cómo nos vemos y sentimos, por ello es necesario implementar cada vez más alimentos que nos nutran y nos den energía para realizar todas las actividades de nuestro día.

Sin embargo, todavía se mantiene una antigua idea de que comer saludable no es tan rico como si lo es comer cosas que tengan grandes cantidades de aceites y grasas. No obstante, esto no puede estar más lejos de la realidad, por eso cada vez es más frecuente ver recetas deliciosas en la web para que poco a poco vayamos comiendo de una forma más sana, la receta que te traemos en la siguiente nota de panqueques de avena es el ejemplo perfecto de esto.

Esta receta no sólo es muy fácil de realizar, sino que también le da un giro a la tradicional receta de panqueques que contiene harina y la reemplaza por la avena que es un alimento lleno de beneficios como que contiene hierro, calcio, magnesio, vitamina B1 y más. Puedes prepararlos en el desayuno para empezar el día con mucha energía pero sin comer algo muy pesado, como un snack delicioso para disfrutar a media mañana o media tarde o simplemente cuando tengas antojo de comer algo dulce pero saludable y fácil de preparar.

Si quieres aprender a hacer panqueques saludables de avena, continúa leyendo la siguiente nota.

Tiempo de preparación: 15 minutos

Dificultad: Fácil

Costo: Bajo

INGREDIENTES

-2 huevos

-1/4 de una taza de leche

-1/4 de una taza de azúcar

-1 taza de avena tradicional

-40 gr de mantequilla

-1 cucharadita de esencia de vainilla

PREPARACIÓN

1. Lo primero que haremos será derretir la mantequilla hasta que quede líquida. Los podemos hacer en el microondas, a baño María o a fuego bajo.

2. Ahora mezclaremos la avena, la leche, la esencia de vainilla y la mantequilla derretida. Lo más aconsejable es hacerlo una procesadora para que quede con la consistencia perfecta, pero en caso de no tener, se puede batir manualmente.

3. Una vez que los igredientes anteriores estén correctamente integrados, añade los dos huevos y bate hasta que quede una mezcla homogénea y sin grumos.

4. Pon una sartén al fuego en mínimo, si es de teflón mejor, y con la ayuda de un cucharón, agarra una parte de la mezcla y llevarla a la sartén. Cuando esté dorado, darlo vuelta. Hacer lo mismo varias veces hasta que queden varios panqueques. Recuerda que antes de empezar a cocinarlos debes rociar algún antiadherente en la sartén para que no se quemen y sea fácil voltearlos.

5. Una vez que estén todos cocidos, pasarlos a un plato. Puedes servirlos formando una torre de manera clásica y decorarlos con diferentes frutas como rodajas de plátano, fresas, manzana, arándanos y más. Si quieres darles un toque más dulce puedes añadirles miel para que sigan siendo saludables.

¿Cómo hacer panqueques de plátano? - receta fácil y práctica. (Foto: Captura RDE)

