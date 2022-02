Surquillo: Limpiaparabrisas es asesinado a balazos por venezolanos ante disputa de espacio público

Foto referencial.

Desde Surquillo, reportaron el asesinato de Jhonatan Pomahuacre Pomosoncco, un joven de 28 años que se dedicaba a limpiar el parabrisas de vehículos en la avenida Villarán . Los principales sospechosos son un grupo de venezolanos con quienes tenía disputas por la posesión del espacio público.

Pomahuacre Pomosoncco recibió dos disparos en la cabeza al promediar la 1 de la tarde , tras ser amenazado en varias oportunidades por estos ciudadanos extranjeros, según confesó su hermana a Exitosa.

Él se dedicaba a limpiar los parabrisas desde las 5 de la madrugada pese a la negativa de sus presuntos asesinos, quienes no le dejaban trabajar alegando a Jhonatan Pomahuacre que esa zona de la calle en Surquillo les pertenecía.

“Lo han matado a mi hermano. Me estoy enterando recién que los venezolanos lo tenían amenazado. Él trabajaba acá, en la pista, y limpiaba carros. Mi hermano paraba solito, pero los venezolanos vienen en grupo y en cantidad, varias veces le han pegado”, contó su familiar.

“Venían entre 4 o 5 y lo botaban. Le decían: te voy a matar si no me dejas trabajar acá en la pista limpiando carros. Ellos ocasionan todo esto. No sé porque permiten que entren al país personas así, que matan por un lugar”, agregó

La pareja del joven de 28 años contó a la prensa que deja en orfandad a una hija de 5 meses. “Pido justicia a las autoridades, son unos matones. Que metan a los asesinos a la cárcel. A todos. No quiero que salgan”, comentó la madre de la pequeña.

Los testigos de la zona narraron que después de asesinar Jhonatan Pomahuacre Pomosoncco, el sujeto se fue a bordo de su bicicleta sin prisa. Fue un sereno de Surquillo quien dio aviso a la Policía Nacional del Perú (PNP). Sin embargo, cuando los miembros de la PNP empezaron a perseguirlo, dejó tirada su bicicleta y se subió a un auto. Tras una persecución, lograron atraparlo.

ESTADO DE EMERGENCIA EN LIMA Y CALLAO

La crisis de seguridad ciudadana que se vive en Lima metropolitana y el Callao obligó a las autoridades a buscar medidas para abordar el problema. El Estado de emergencia ha sido una de las decisiones más controversiales tomadas por el gobierno de Pedro Castillo.

El presidente Castillo informó que en la sesión del Consejo de ministros se abordaría la participación de militares en la búsqueda de pacificar la capital y el primer puerto. Luego de tres semanas, se ha confirmado que las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional del Perú (PNP) en el patrullaje a pie con el fin de reducir los niveles de delincuencia.

Por su parte, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, dio a conocer los detalles de la medida. “Necesitamos en la calle patrullaje a pie. Hoy en PCM he solicitado al Mindef que nos incremente mayor cantidad de efectivos de la Fuerza Armada para que ellos patrullen las calles junto a la Policía. Paralelo a esto, se realizarán los operativos en lugares focalizados”, señaló.

“El estado de emergencia no es una solución total, es solo parte de la solución, es transitorio. Tenemos que atacar al meollo del problema que es la criminalidad”, agregó Chávarry.

Cabe destacar que durante el estado de emergencia se suspenden los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los incisos 9, 11, 12 y 24 literal f del artículo 2 de la Constitución Política.

