Esto es Guerra, 10 años: Rafael Cardozo empuja con dureza a Fabio Agostini y piden que sea sancionado

Rafael Cardozo empuja a Fabio Agostini y no es sancionado. (Foto: Captura de América Tv)

Esto es Guerra inició su décima temporada realizando una votación para que sus integrantes escojan a los equipos que se enfrentarán a lo largo del año. ‘Leones’ vs. ‘Cobras’ o ‘Guerreros’ vs. ‘Combatientes’ eran las opciones que debían elegir a lo largo del programa.

Durante el turno de Rafael Cardozo, quien fue apodado como el ‘judas’ del reality por haberse ido a diferentes casas televisivas en los últimos años, un tenso momento se vivió por la actitud del brasileño, pues no tuvo reparos en empujar a Fabio Agostini.

El modelo español al ser retirado de manera brusca del lugar en el que se encontraba parado, tuvo que ser calmado por Johanna San Miguel para que no tenga una mala reacción frente a cámaras. Una vez calmado, la expareja de Paula Manzanal pidió que su compañero sea suspendido.

“ Estoy tranquilo, de hecho le podría haber arrancado la cabeza y no lo he hecho, por favor, esto es una agresión, yo estaba aquí tranquilo . Vengo en paz y amor, quiero competir y hacer las cosas bien, pero acá (Cardozo) me acaba de empujar delante de todo el mundo, en vez de echarlo, todos se están riendo”, comentó.

Asimismo, pese a que la conductora del reality le pidió al brasileño que regrese a su lugar, él en ningún momento hizo caso, por lo que Fabio Agostini volvió a intervenir para pedir explicaciones.

“¿El programa es de Rafael Cardozo? No entiendo, está haciendo lo que se le da la gana y nadie le dice nada. Está aquí parado empujándome, ayer por menos lo echaron a Facundo González , ¿qué pasa aquí?”, añadió.

NO QUIERE QUE EL ANTIGUO FORMATO DE ESTO ES GUERRA VUELVA

El voto de Rafael Cardozo sorprendió a los ‘guerreros’ históricos del programa, pues muchos pensaron que se iba a inclinar por pedir que vuelva ‘Cobras’ vs ‘Leones’, pero esto no fue así y la pareja de Cachaza explicó sus razones.

“ Muchas de las personas que están acá para mí no representan Esto es Guerra, no amaron la camiseta , no la vistieron con amor. Por eso he escogido ‘combatientes’, no quiero estar en un equipo de Esto es Guerra con esta gente”, precisó.

Además, el brasileño recalcó que él quiere mucho a Esto es Guerra, pero no desea compartir el formato original con las personas que recientemente han ingresado. “Yo soy ‘guerrero’ hasta al muerte, pero prefiero elegir la camiseta de ‘combatientes’ que estar con las personas que no representan a Esto es Guerra”, sentenció.

Fabio Agostini guardó la calma y le reclamó a la producción por el fuerte empujón que recibió por parte de Rafael Cardozo.

¿CUÁNTO RATING HIZO EEG EN SU TERCER DÍA DE PROGRAMA?

En el primer día de estreno, Esto es Guerra hizo un total de 16.8 puntos de rating ubicándose entre los programas más vistos. De otro lado, el martes 22 de febrero, el reality registró 16 puntos, afianzándose entre los primeros lugares del ranking.

Un panorama totalmente distinto se vio el miércoles 23 de febrero, pues el programa bajó en rating, alcanzando solo 13.3 puntos con la presentación de sus últimos participantes.

SEGUIR LEYENDO: