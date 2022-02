Alex Tienda en Ucrania: los últimos mensajes del youtuber en la guerra de Rusia

Su ausencia en las redes sociales ha ocasionado que sus seguidores estén preocupados por su bienestar al estar expuesto en Ucrania.

Un gran número de corresponsales han sido enviados a Ucrania, país que está siendo atacado constantemente por las Fuerzas Armadas de Rusia, lideradas por el presidente Vladimir Putin. Quien se ha convertido en uno de los documentalistas más buscados en las últimas horas es el youtuber mexicano Alex Tienda, quien anunció en sus plataformas oficiales que iba a hacer una ruta para llegar al país gobernado por Volodímir Zelenski. Él ha intentado reportar los eventos más importantes en sus redes sociales, hecho que ha causado las críticas de un gran número de usuarios, quienes han rechazado sus prácticas para “solo obtener vistas” en YouTube.

Para quienes recién han conocido el trabajo del mexicano, cabe mencionar que este es uno de los primeros youtubers de viajes, iniciando su carrera en Internet en el año 2006. Con el paso de los años, el enfoque de sus contenidos ha variado a gran escala, desde visitar destinos turísticos y gastronómicos, hasta la producción de documentales en países considerados “peligrosos”, como Afganistán, Corea del Norte, Venezuela, entre otros.

UN POLÉMICO VIAJE A UCRANIA

El 17 de febrero compartió la noticia de que había iniciado la documentación para poder ingresar a Ucrania, el cual no fue fácil de realizar, ya que no habían un gras despliegue de vuelos disponibles para que los turistas puedan acceder al país.

Dos días después, su hija le envió un audio de WhatsApp diciéndole lo siguiente: “Papá ten mucho cuidado y que tengas buena suerte para que no te maten. Que estés bien , papi, saludos, te amo”. Él respondió indicando que “ese audio le da mil años de vida”.

A partir de ese día solo ha publicado un video completo en su canal de YouTube en el que intentó explicar lo que estaba ocurriendo entre Rusia y Ucrania. La plataforma Instagram fue elegida por él para poder mostrar videos y fotos de lo que ha logrado apreciar con el inicio del conflicto armado que ha iniciado Vladimir Putin.

ALEX TIENDA EN UCRANIA

Esta es una recopilación de los mensajes que el youtuber ha compartido en su cuenta de Twitter desde que llegó a Ucrania a reportar la invasión de Rusia.

1. “Es cierto, yo no soy periodista ni corresponsal. No tengo una credencial y para algunos solo soy ‘un youtuber’ dispuesto a hacer ‘lo que sea’ por unos likes. Pero algo que siempre he tenido es pasión por lo que hago y me ha costado muchos años de trabajo y sacrificio. A veces es muy fácil juzgar desde el teclado o decirle a otros cómo deberían de vivir su vida y entiendo que no todos lo entiendan, pero sí quiero aprovechar para agradecer de corazón, a todos los que me conocen desde hace poco o desde hace 16 años cuando empecé con mi canal. Agradezco a todos los que saben que yo no viajo con el fin de perseguir una tendencia, morbo o unos likes, sino para conocer lo bueno y lo malo del mundo, aprender, documentar y poner toda mi pasión para inspirar a que otras personas también se interesen por conocer el mundo”.

2. “Putin reconoce independencia de repúblicas separatistas Donetsk y Lugansk en Ucrania. Hoy se vive un ambiente muy tranquilo en la capital de Ucrania, como si no pasara nada. Lo que se viene va a estar fuerte”.

3. “Después de haber grabado la parte más sencilla de este documental, en la tranquilidad de la ciudad de Kiev, donde hasta ahora todo se mantiene relativamente seguro. Ahora sí, llegó el momento de pasar a la parte complicada (pero también la más importante) de este trabajo. Un viaje de 11 horas pasando la noche en un tren desde la capital de Ucrania hasta la verdadera zona del conflicto, la Región de Donbas. Los mantendré al tanto”.

4. “Ya es madrugada, parte del espacio aéreo de Ucrania fue cerrado y los vuelos en ruta deben rodear esta región. Mientras tanto, un avión de la Fuerza Aérea Estadounidense sobrevuela muy cerca de Donetsk, y la ciudad en la que me encuentro, Kramatorsk”.

5. “Están bombardeando toda la ciudad. Estoy escondido en un sótano, con otros corresponsales de todo el mundo. Se escuchan explosiones”.

6. “Solo quiero dejar muy en claro: pase lo que pase, yo siempre supe el riesgo, yo siempre he realizado mi trabajo con pasión, y pase lo que pase, no me arrepiento de nada. Los quiero mucho y siempre estaré agradecido con quienes valoran y apoyan mi trabajo”.

7. “Estoy informando para varios medios internacionales y a eso vine. No entiendo por qué eso le frustra tanto a algunos”.

Las líneas que leerás a continuación corresponden a la última actualización que realizó desde Ucrania el viernes 25 de febrero.

10 horas antes de que la ciudad de Kramatorsk, Ucrania fuera bombardeada por Rusia.

8. “El ejército Ruso ya invadió y tomó el control de la Planta Nuclear de Chernobyl en Ucrania”.

9. “Hoy pasaré la noche en una ciudad que tiene amenaza de ataque con misiles. Luego abro mi correo y me sale eso (un mensaje de Cinemex que dice ‘Tu juicio final es hoy’)”.

10. “10 horas antes de que la ciudad de Kramatorsk, Ucrania fuera bombardeada por Rusia, tuve la oportunidad de presenciar una protesta pacífica en la cual, los habitantes de Kramatorsk le pedían a Vladimir Putin que ya los dejara vivir en paz. 10 horas después, la ciudad fue bombardeada y tuvimos que evacuar lo más rápido posible”.

