Guerra Rusia-Ucrania: Peruano en Kiev cuenta cómo vive conflicto armado

Un peruano se enlazó desde Kiev, Ucrania. | Foto: Composición

Los ataques de Rusia a Ucrania tomaron por sorpresa al mundo, pero muchos señalan que era una guerra anunciada. Aun así, el rápido avance del ejército ruso está preocupando a todos los ciudadanos. En Kiev, un peruano, Ingo Heredia Tello, cuenta cómo están viviendo el conflicto en la capital.

“No hay embajada de Perú en Kiev, hay un consulado, pero no hay ninguna noticia. (...) Espero que se tranquilice la situación para luego viajar”, dijo a RPP Noticias.

Heredia Tello dijo que no pudo salir del país con anticipación, como sí habrían hecho otros compatriotas y extranjeros, porque el pasaporte de su hija estaba vencido.

“Yo conozco a través del consulado que hay aquí al rededor de 50 personas. Pero yo pienso que muchos han optado por irse semanas atrás, incluso yo debería haberme ido la semana pasada, pero me di cuenta que el pasaporte de mi hija menor estaba caducado y tuve que hacer los trámites y me he quedado finalmente”, explicó.

RECUENTO DEL PASO DE RUSA POR UCRANIA

Heredia Tello contó que desde la capital conocen el recorrido que habría tomado el ejército Ruso a partir de los videos que han grabado los ciudadanos y han subido a internet, además de canales como Telegrama. Dijo que han tomado todos los puntos estratégicos, incluso bombardearon aeropuertos.

Los rusos habrían primero tomado Odesa y desembarcaron en Crimea, tomándola también. Luego, bombardearon Mariúpol, que pertenece a la parte oriente, y desde las 5:00 a.m. hasta ahora Harcourt estuvo resistiendo a los bombardeos.

“Yo vivo en la capital, en Kiev. Afuera de Kiev, ya empezó. Hay tiroteos, bombardeos y demás cosas. Como se sabe que (los ucranianos tienen) parientes en Crimea, les han llamado para decirles que es bastante posible que hoy día en la noche tomen Kiev, como lo han hecho hoy día en la madrugada”, señaló el peruano.

PODRÍAN TOMAR KIEV EN LA NOCHE

“Yo pienso que mañana en la madrugada pueden empezar a tomar Kiev. Ahora habría que buscar refugio”, agregó.

Heredia Tello contó que él vive en la parte “vieja” de Kiev, donde hay búnkeres que datan desde la Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría.

“En una hora, hora y media, saldré con mi familia a buscar refugio para de cualquier manera estar preparados”, dijo.

El peruano también el ejército ruso ha tomado la fábrica Antonov, a las afueras de Kiev. “Ya están en Kiev, prácticamente. Yo pienso que es cuestión de tiempo que caiga esta ciudad, no sé cuánta resistencia ponga el ejército ucraniano”, expresó preocupado ante la situación.

Ucrania prácticamente está rodeada de Rusia. A través de videos, se puede ver que el ejército incluso ha tomado la Central nuclear de Chernóbil. En este lugar, si bien un bloque exploto, aún hay tres funcionando.

Dijo que el padre de una amiga de su esposa trabaja en la central y le envió un video del momento en el que era ocupado. “Se ven los tanques los rusos han llegado, han mandado al personal a un búnker, han dejado solamente tres personas para que hagan el operativo”, explicó.

Peruano en Kiev cuenta cómo vive conflicto armado entre Rusia y Ucrania | VIDEO: RPP TV

SOBRE EL FUTURO

Por otro lado, sobre el futuro, Ingo Heredia Tello sostiene que debe salir del país. Piensa hacerlo por tierra o cuando la situación se aminore.

“No es claro que va a pasar económicamente, si el nuevo gobierno que pongan los rusos va a ser sancionado. Prácticamente, van a ser dos años inciertos. Por eso, yo pienso que hay que abandonar la ciudad finalmente”, señaló.

Además, sostiene que Rusia prácticamente ya tomó el país, o al menos la mitad del mismo. Si bien han sido repelidos en algunas partes, es posible que “vendrán con más”.

Finalmente, sostuvo que es un problema que debió preverse: “Yo pienso que eso se debió ver de antemano, que era un ejército mucho más poderoso (para) tratar de amistarse o tratar de no llegar a este punto”.

