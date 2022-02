Universitario en la Copa Libertadores 2022: las llaves y duros rivales rumbo a la fase de grupos (Foto: Universitario | Conmebol Libertadores)

Copa Libertadores 2022: Universitario de Deportes deberá de superar la fase 2 y 3 del torneo de Conmebol para acceder a la ronda de grupos. Para alcanzar el objetivo, se conoció el cuadro de eliminación directa de las etapas preliminares.

Universitario enfrentará a Barcelona SC de Ecuador en la fase 2 de la Copa Libertadores. El cuadro crema jugará el partido de ida como visitante y luego la vuelta será en Lima.

El fixture y el cuadro de emparejamientos en la fase 2 y 3 dará como resultado a los cuatro equipos que accederán a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. Son 16 equipos que buscarán seguir avanzando a la fase 3 y en la fase 3 serán 8 equipos que tentarán por un lugar en la ronda todos contra todos.

De esta manera, las llaves de los partidos de la fase 2 ya determinaron a los rivales en los duelos de la fase 3. La llave de Universitario y Barcelona SC le corresponde el lugar C5, y el ganador se enfrentará al vencedor de la llave C4 en la fase 3.

Precisamente, en la llave C4 Mineiro de Brasil se mide ante Guaraní de Paraguay y serían los posibles rivales de Universitario, si logra superar a Barcelona SC en la fase 2.

Luego, si Universitario clasifica a la fase 3 deberá de vencer a Mineiro o Guaraní para acceder a la fase grupos y esperar el sorteo para conocer la conformación de su grupo en la Copa Libertadores 2022.

Entre el 22 y 24 de febrero se disputarán los partidos de ida de la fase 2. Los duelos de vuelta se llevarán a cabo entre el 1 y 3 de marzo de la próxima semana.

La fase 3 se inicia el 8 de marzo hasta el 16 de marzo. En las dos semanas se jugarán los partidos de ida y vuelta para conocer a los cuatro equipos que pasan a la fase de grupos. El sorteo para conocer a los grupos se llevará a cabo el 23 de marzo.

Llave C1: Millonarios vs Fluminense

Llave C2: Audax italiano vs Estudiantes de La Plata

Llave C3: Bolívar vs Universidad Católica

Llave C4: Mineiro vs Guaraní

Llave C5: Universitario de Deportes vs Barcelona SC

Llave C6: Plaza Colonia vs The Strongest

Llave C7: Everton vs Monagas

Llave C8: Olimpia vs Atlético Nacional

C1 vs C8: Millonarios o Fluminense vs Olimpia o Atlético Nacional

C2 vs C7: Audax italiano o Estudiantes de La Plata vs Everton o Monagas

C3 vs C6: Bolívar o Universidad Católica vs Plaza Colonia o The Strongest

C4 vs C5: Mineiro o Guaraní vs Universitario de Deportes vs Barcelona SC

