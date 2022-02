Fiscal de la Nación niega cualquier tipo de vínculo con los Cuellos blancos del puerto

No ha sido la mejor semana para Zoraida Ávalos, Fiscal de la Nación quien ha sido acusada por el procurador anticorrupción, Javier Pacheco, de estar vinculada a la conocida red criminal “Los cuellos blancos del puerto”, organización que había copado hasta el sistema de justicia del Callao. Sin embargo, Ávalos negó tajantemente cada uno de las acusaciones presentadas y señaló que no existe “una sola prueba” que la inculpe.

“Yo también puedo salir a decir que él pertenece a otra organización. No se trata de decir, sino de probar. No hay una sola prueba que me vincule. Yo digo si hubiera una prueba documental, como un audio, usted cree que no la hubieran sacado. Ya lo hubieran sacado hace rato”, fueron sus palabras en el programa Día D.

Para Ávalos, las acusaciones que se han presentado en su contra pertenecen una narrativa que tiene, como principal objetivo, crear una narrativa que ponga en duda su credibilidad profesional. Durante su paso por los dominicales, se refirió a “diversos autores” los cuestionados.

“Tenemos investigaciones contra todos los actores políticos: ministros, congresistas, fiscales supremos, jueces supremos (...) está este cambio a la ley de la colaboración eficaz que fue presentada por [María Teresa] Cabrera, cuyo líder político [José Luna Gálvez] tiene investigaciones”, detalló.

Se le preguntó por las declaraciones de Luis Alberto Pacheco Mandujano, exsubgerente de capacitación fiscal que denunció que Ávalos le solicitó que “certificados bambas”, porque necesitaba completar su puntaje en capacitación para su hoja de vida.

“Falso, de toda falsedad. A ese señor jamás le he pedido, ni a él ni a nadie. ¿12 años después recién se acuerda? porque si hubiera sido verdad porque no me denunció. Además, no olvidemos que ese señor ha sido funcionario del señor [Pedro] Chávarry a quien denuncié y quedó inhabilitado”, replicó la fiscal de la Nación.

EN EL OJO DE LA TORMENTA

Según el procurador Pacheco, Ávalos habría comentidos los delitos de cohecho pasivo específico, encubrimiento real, tráfico de influencias, abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal. Cabe recordar que en el caso Los cuellos blancos, diversas figuras, entre magistrado, empresarios y abogados. Por su parte, la fiscal negó cualquier tipo de vinculación.

“¿Cómo puede decir eso cuando es de conocimiento público que he denunciado a fiscales supremos, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, jueces supremos, gente que está destituida. Estamos a punto de lograr la extradición de Hinostroza. Esa narrativa no es de ahora, es dada por diferentes actores. El objetivo es traer abajo la investigación de los Cuellos Blancos”, dijo recientemente.

El documento presento señala que la actual Fiscal de la Nación habría sido beneficiada por José Luis Cavassa en su proceso de nombramiento. La imputación se basa en datos recogidos La República sobre que el exfuncionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Luis Cavassa Roncalla “se atribuyó el ascenso a la categoría de magistrada suprema”.

También se le acusa de favorecer a Carla Bordieu en su intento de formar parte de la Junta Nacional de Justicia, cuya comisión encargada de la elección de miembros estaba conformada por Zoraida Ávalos. Bordieu es la hija de María Zavala, figura bastante cercana de la Fiscal.

“La razón por la que Zoraida Ávalos realizaría estas concesiones a favor de María Zavala Valladares, obedecería, a parte de su situación de presunto comadrazgo, a que ésta le brindara protección ante eventuales procesos disciplinarios que le puedan abrir en la Junta Nacional de Justicia”, se indica en la denuncia.

