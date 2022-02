Sergio Markarián y su crudo concepto del equipo titular de Perú y sus suplentes: "No tiene 2 o 3. Tiene al que juega, 'algunito' y no más" (Foto: AP | FPF)

Sergio Markarián, extécnico de la selección peruana, analizó al equipo peruano previo al duelo con Uruguay en Montevideo por las Eliminatorias Qatar 2022.

El estratega uruguayo Sergio Markarián, que dirigió a Perú entre el 2010 y 2013, opinó sobre la calidad de jugadores de la selección bicolor y el “problema” para sobre las variantes de recambio en el espectro de convocados.

“Perú tiene jugadores de jerarquía, pero atrás de eso es una incógnita. Perú no tiene dos o tres, Perú tiene al que juega y ‘algunito’ que el técnico se ha dado maña para ir poniendo y cambiando de posición como para que le resuelva algún problema, y no más. Ese es el problema que tiene”, afirmó Sergio Markarián en declaraciones a radio Fénix de Uruguay.

Entre otros conceptos de la selección peruana, el DT charrúa se refirió al atacante André Carrillo y ponderó su jerarquía a nivel internacional. Además, valoró el funcionamiento del mediocampo blanquirrojo.

“Tienen un Carrillo que es bravo, para mi es uno de los mejores exteriores que hay en América y un medio campo con doble contención, como el que ellos tienen, es una doble contención que marca y que juega. Es la doble contención que yo aceptaría. Yo no acepto el doble contención ‘ranga ranga’, pero este doble contención que tiene Perú está bien interesante”, aseveró el estratega.

En su momento de la entrevista concedida al medio uruguayo, Sergio Markarián reiteró sus elogios para el atacante ítalo-peruano Gianluca Lapadula.

“El Lapadula que jugó hasta ahora, porque no sé qué pasa que no juega, si está lesionado o no, Lapadula ha hecho una gran diferencia y le cayó muy bien a ese equipo de Perú. Un equipo de Perú que es un equipo de muy buena posesión del balón, y que, en el respeto por la posesión, a veces le falta profundidad. Entonces, Lapadula le dio la chance de pase profundo, con sus diagonales cortas detrás de los centrales, que le dio al equipo la profundidad y el gol que estaban necesitando. Ese cambio lo lleva a Perú a pelear la clasificación cuando estaba casi eliminado, aparte de muy buen manejo de Ricardo Gareca de los recursos que tenía”, apuntó.

Perú enfrentará a Uruguay y Paraguay en la última fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 (Foto: FPF)

El extécnico de Universitario y Sporting Cristal de Perú, abundó en la importancia del partido entre Perú y Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022 y señaló los inconvenientes en la conformación del ataque de la bicolor.

“Por eso me parece, y lo vengo diciendo hace dos meses, el partido decisivo es el Uruguay vs Perú, es el partido decisivo. Porque están teniendo problemas con Guerrero, están teniendo problemas con Lapadula, Ruidíaz no dio la talla aparentemente, para mí es un excelente jugador. Farfán está con su tema de la lesión y está grande. Entonces tienen problemas en esa posición”, agregó.

Markarián rescató el juego de Perú en calidad de visitante es los últimos partidos de las clasificatorias y advirtió el riesgo que tiene Uruguay si no consigue un triunfo ante la blanquirroja.

“Es decisivo la alineación que Perú tenga. Creo que ese equipo tiene capacidad y ha jugado muy bien de visitante. Yo creo que Uruguay, después de Argentina y Brasil, es lo más fuerte que hay en América. En esta circunstancia hay un riesgo, porque si no le ganas a Perú y tienes que ir a jugar a Chile el último partido, que a lo mejor llega con posibilidades, ahí se complica”

Sergio Markarián señaló que André Carrillo es el uno de los mejores de América en su posición

PARTIDOS DE LA FECHA 17 DE LAS ELIMINATORIAS QATAR 2022

Uruguay vs Perú

Colombia vs Bolivia

Brasil vs Chile

Argentina vs Venezuela

Paraguay vs Ecuador

