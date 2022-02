Hernando Cevallos sobre su salida del Ministerio de Salud: “Entiendo que es una decisión del presidente”

Hernando Cevallos felicitó al Minsa por lograr el 80% de la vacunación en el pais. Foto: Andina

El exministor de Salud, Hernando Cevallos, señaló que no pidió razones al presidente Pedro Castillo sobre su retiro del Ministerio de Salud (Minsa). Este martes 8 de febrero, fecha en la que juramentó el nuevo Gabinete Ministerial, declaró que respeta las decisiones del mandatario y se retiró luego de una “respetuosa y amigable” conversación con él.

“Entiendo que es una decisión del presidente, yo no puedo menos que agradecer que me hayan designado en la cartera, que me haya dado la confianza el presidente para trabajar por la salud de los peruanos. Él ha decidido un cambio en la cartera, yo la respeto plenamente”, afirmó en entrevista con RPP Noticias.

“Las razones no le he pedido al presidente, solamente le he agradecido porque me parece que es lo que corresponde. El presidente toma la decisión a quien encarga o no la cartera en un determinado momento”, manifestó.

SOBRE EL NUEVO GABINETE

Cevallos aclaró que no renunció por no estar de acuerdo con la designación de los integrantes del nuevo Gabinete, ya que hasta ese momento no conocía los nombres que lo conformarían. En cambio, dijo que la razón fue que no compartía “la forma con la que se encara las propuestas y la realidad de nuestro país”.

“Necesitamos un gabinete que sintonice con esto. Más que nada es un tema de cómo se dirige un gabinete y si es necesario corregir el rumbo en varios aspectos: en la lucha contra la corrupción, la lucha de la política económica. Yo tengo una visión, seguramente el presidente ve de otra manera esta coyuntura de la conformación del gabinete”, sostuvo.

Además, el exministro destacó que Castillo se tomó su tiempo para elegir a una persona que asegure una buena gestión en el Minsa. Así, en el momento de la entrevista, señaló que recién se acababa de enterar de que Hernán Condori juraría en su reemplazo.

Por otro lado, consideró que el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, es un “profesional brillante” y una persona “altamente calificada” para el cargo.

SECTOR ANTIVACUNAS EN PERÚ LIBRE

Cevallos también dijo esperar que Perú Libre no haya tenido que ver en su salida: “Yo he conversado con varios dirigentes de Perú Libre de la mejor manera, salvo un sector que está en contra de las vacunas”.

Señaló también que el partido debía reconocer el trabajo que se hizo en el sector Salud, no solo con las vacunas, sino también en “garantizar la suficiente cantidad de camas, oxígeno y una descentralización importante”.

“Entiendo que habrá unos congresistas (de Perú Libre) que tienen otra visión, lo cual es correcto”, señaló.

CONVERSÓ PEDRO CASTILLO

Cevallos señaló que su salida se dio luego de una conversación “respetuosa y amigable” con el mandatario, donde uno de los temas conversados fue la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Había una conversación de hace unos días sobre el tema del premierato y hoy en la tarde conversé con el presidente sobre este tema. Entiendo que había una urgencia de resolver la reconformación del Gabinete y el presidente ha decidido modificarlo en algunas de las áreas. Entiendo que buscando también la participación, como él dijo de distintos partidos políticos y movimientos, y seguramente en eso tiene que ver el sector Salud, ya no compete a mí analizar las razones del presidente”, dijo.

“Yo le he señalado, ‘presidente, es su decisión’. Yo tengo una posición en relación con cómo se conforma el gabinete. Yo le agradezco su decisión de haberme puesto en la cartera. Lo demás es decisión suya”, agregó.

