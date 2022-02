Congresista Edwin Martínez se reunió con Pedro Castillo: “Este nuevo gabinete va a generar la confianza en la población”

Edwin Martínez pertenece a Acción Popular, pero dijo que no fue a Palacio de Gobierno en representación de su bancada. Foto: Andina

Edwin Martínez, congresista de Acción Popular, se reunió con el presidente Pedro Castillo en el Palacio de Gobierno este domingo. Antes de ingresar, el parlamentario dijo que no asistía en representación de su bancada sino que iban a tratar temas coyunturales.

“Se tiene que dar pase a la tranquilidad, hay que pensar de una forma estadista, el Perú no merece un premier que dialogue que dé confianza y dé la estabilidad, que no se pierda como un barco a la deriva”, declaró a la prensa.

Martínez precisó que la vacancia presidencial contra el mandatario “sería perjudicial”, pero “si él considera que debe renunciar, pues que lo haga pero no estoy de acuerdo con motivar una renuncia. La gente no quiere más incendio, la gente quiere un Gabinete técnico y no político”.

Sobre su llegada a Palacio de Gobierno dijo que era una “invitación” de Pedro Castillo “para conversar”, no obstante, manifestó que “no hay pacto, no vengo en representación de Acción Popular sino del pueblo”.

Luego de la reunión, Edwin Martínez dijo que este nuevo gabinete ministerial generará confianza y que se retiraba satisfecho de Palacio de Gobierno porque había visto “su apertura, creo que hoy sí tomará decisiones. Él necesitaba sacarse esa presión, entre martes y miércoles debe estar presentando el Gabinete”.

“El presidente tiene la voluntad de conformar un Gabinete a la altura de la población, espero que en estos días formalice el nuevo Gabinete. Es el presidente el que en su momento lo anunciará. Este será un Gabinete que sí tendrá las condiciones y va a generar la confianza en la población”, finalizó.

REUNIONES EN PALACIO DE GOBIERNO

Desde que se anunció la salida del congresista Héctor Valer como presidente del Consejo de Ministros por las denuncias de violencia familiar, Pedro Castillo ha mantenido varias reuniones en el Palacio Gobierno.

En el registro oficial de visitas, el mandatario estuvo reunido por cuatro horas con el ministro de la cartera de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, quien prefirió no ofrecer declaraciones a la prensa que se encontraba en los exteriores de Palacio.

Hasta el momento no se ha confirmado cuándo será la fecha de juramentación del nuevo gabinete ministerial.

SEGUIR LEYENDO