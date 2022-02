Liga 1 2022: Luis Haquín dejaría Carlos Mannucci y ficharía por Bolívar, según prensa de Bolivia

Luis Haquín llegó a Carlos A. Mannucci procedente de Deportes Melipilla de Chile. | Foto: Carlos A. Mannucci

Carlos A. Manucci de Trujillo era uno de los equipos que mejor se había reforzado en la Liga 1 para esta temporada. Y es que mantuvo algunos jugadores importantes del 2021 y fichó a Yuriel Celi, John Narváez, Steven Rivadeneyra, Joazhiño Arroé, entre otros elementos que pueden elevar el nivel del equipo. Sin embargo, hay uno que también llegó pero cuyo paso sería fugaz, pues el defensa boliviano Luis Haquín tendría todas las papeletas para dejar el club y fichar por el Bolívar de su país.

Justamente, el periodista de Bolivia, Agustín Suárez, dio a conocer esta noticia a través de su cuenta de Twitter, en la que afirmaba que el jugador tendría una revancha en el elenco ‘celeste’. “ Me pone muy feliz de que Luis Haquín vaya a jugar en Bolívar esta temporada. Tendrá su revancha personal en un club del que no se tendría que haber marchado”, señaló el comunicador del ‘Altiplano’.

APROBACIÓN DEL DT DE BOLÍVAR

Asimismo, dio a entender que el zaguero llegaría con la aprobación del comando técnico encabezado por el brasileño Antonio Carlos Zago, que tiene una larga trayectoria en el fútbol ‘carioca’. “También es grato saber que Antonio Carlos Zago se comunica personalmente con cada uno de los jugadores que pretende ”, añadió el periodista.

En ese sentido, hay unas declaraciones del DT del Bolívar, en el que dejó entender su interés por contar con el seleccionado boliviano. “ Es una opción porque es un jugador que defiende a la selección boliviana. Es un jugador que tiene mucha experiencia. Es un jugador útil para el campeonato y para la Copa Libertadores, es un jugador importante, esperemos qué pasa en los siguientes días ”, comentó la semana pasada para Futbolmanía.

Inclusive, Agustín señaló que el hecho de haber jugado en el último duelo de Mannucci ante Melgar en Arequipa no es un impedimento para que se concrete este fichaje. “Para el partido de mañana (sábado 05 de febrero) en Arequipa contra Melgar, el central está convocado pero eso no impedirá su llegada a Bolívar. Entre el club y el jugador está todo OK y seguramente la semana que viene llegue a La Paz”, sostuvo Suárez.

Información del periodista boliviano Agustín Suárez sobre Luis Haquín.

Otro medio que también notificó acerca este posible regreso de Haquín a su país, ha sido ‘Diez’, que en su portal web tituló “ Luis Haquín puede volver a vestir la casaca celeste de Bolívar ”. Y es que el defensa volvería al equipo donde jugó el 2020 para afrontar la Copa Libertadores 2022, un torneo que no jugará la escuadra peruana.

El medio 'Diez' de Bolivia sobre la posible vuelta de Luis Haquín al Bolívar.

¿OPERACIÓN FACTIBLE?

La pregunta que surge inmediatamente es: ¿esta operación se puede llevar a cabo? Claro que sí. Resulta que Haquín firmó un contrato con la institución ‘norteña’, en la cual se habría estipulado una cláusula de salida si recibía una oferta del exterior. En este caso, se activaría dicha estipulación, la cual rondaría los 175 mil dólares , monto que pagaría el club boliviano.

RECHAZÓ CRÍTICAS DE HINCHAS DE BOLIVIA

Cabe resaltar, que Luis Haquín llegó a recibir bastantes críticas por los hinchas del ‘Altiplano’, debido a consideraban la liga peruana como una bastante inferior, tomando en cuenta los constantes fracasos de sus clubes en los torneos internacional. No obstante, en su arribo a Trujillo a mediados del pasado diciembre, no consideró que haya sido un retroceso en su carrera. “Una decisión que tomo por mi familia. El fútbol peruano es un fútbol que viene creciendo. Creo que han mejorado los últimos años. La selección ha ido a un Mundial y creo que los equipos están convencidos y enfocados en seguir creciendo”, declaró el jugador 1.90 m. de estatura en conferencia de prensa cuando fue presentado como nuevo jugador ‘carlista’.

MEDIDA DE CARLOS A. MANNUCCI

De llegar a concretarse este interés y la operación en sí, Carlos A. Mannucci deberán evaluar cómo suplir esta ausencia, pues era un jugador que les aportaba jerarquía en la zaga central, por lo que la directiva deberá decidir si buscan otro extranjero para el puesto o trabajarán con algún elemento que ya tengan en el plantel.

