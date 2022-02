El truco de las manos para saber si el mes tiene 30 o 31 días. (Foto:Captura)

De forma general se sabe que el año tiene 365 días y también atribuimos a que un mes tiene 30 días, pero en la realidad esto no es así. De hecho los meses a veces tienen 30, 31 y hasta 28 días, pero ¿Cómo saberlo sin ver el calendario? Aquí te mostramos la técnica más usada y que no falla.

Puede que en algún momento de tu vida hayas tenido la necesidad de saber cuántos días tiene un mes, ya sea para estar al tanto de algún trámite o por algún evento personal o social y tal vez no has tenido un calendario ya sea digital o físico cerca.

Es en esos momento que te preguntas cómo es que hay personas que saben lo días de cada mes viendo solamente su mano. Si no te has cruzado con alguien que lo haga, entonces las dudas podrían haber crecido al no saber aplicar esta técnica ancestral pero que aún está vigente por lo útil que es.

También puede que te hayan explicado cómo hacerlo, pero al no prestar atención te puede resultar algo confuso, pero al ser bien explicado te resultará sumamente fácil hacerlo.

Para que no suceda eso te explicaremos cómo es que se realiza.

TRUCO PARA SABER LOS DÍAS DEL MES

Este truco como ya lo mencionamos te indicará si un mes tiene 30 o 31, por demás está indicar que es 100% eficaz, ya que su utilidad ha perdurado durante muchos años. Si te preguntas cómo se aplica el truco en el mes de febrero, ya que es un mes con menos cantidad de días, es simple se le asigna el número que ya le corresponde según ubicación.

Primera parte

El truco consiste en cerrar la mano haciendo un puño e identificar los nudillos y el espacio que hay entre estos. Es decir, los nudillos son un grupo y el espacio que hay entre los nudillos serán otro grupo. Puedes hacerlo con ambas manos, pero te recomendamos el uso de una sola mano, ya que es el menos confuso.

El nudillo número 1 será el que sale del índice y así también designarás los meses. Por ejemplo, nudillo del dedo índice será enero, el espacio que le sigue será febrero, el siguiente nudillo será marzo y así sucesivamente.

Solo en el caso de julio que es el nudillo del dedo meñique (y donde acabarían tus opciones para asignar un mes) va a suceder algo. Como ese nudillo es julio y “ya no te queda más lugar”, vamos a regresar (de atrás hacia adelante), es decir , el nudillo que le corresponde a julio, también le corresponderá a agosto, o sea será el fin y el principio a la misma vez. Entonces, estado julio y agosto en el mismo lugar, ahora le corresponderá a junio compartir su lugar con setiembre, lo mismo con mayo y octubre, abril y noviembre y por último diciembre se alojará en el lugar de marzo. El orden debe ser consecutivo siempre.

Segunda parte

Ahí no queda todo. Ahora tienes que asignarle un número a cada lugar y esto es sumamente fácil. Por ejemplo, el nudillo que “es enero”, será el número 31, el espacio que le sigue 28 o 29 (por febrero), el nudillo que sigue (marzo y diciembre) será 31, el espacio que sigue (abril y noviembre) será 30, el siguiente nudillo 31, el espacio que sigue 30 y el último nudillo 31. Ojo respetar el orden es importante. Así ya sabes qué meses tienes 30 o 31 días.

Para que lo entiendas mejor te mostraré una imagen.

Truco para saber los días de cada mes. (Foto:Captura Genial)

Ahora sí a aplicar esta técnica.

