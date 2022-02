Marchas en estado de emergencia: Defensoría rectifica al Mininter y afirma que “no hace falta autorización”

FOTO DE ARCHIVO-Una manifestante participa en una marcha para exigir la renuncia del recién elegido presidente de Perú, Pedro Castillo, en Lima, Perú. 15 de agosto de 2021. REUTERS/Sebastián Castañeda

Cuando Lima Metropolitana y Callao se encuentran en estado de emergencia por 45 días, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, se refirió a la posibilidad de que las personas puedan realizar movilizaciones de protesta en la vía pública. La autoridad señaló que en la actualidad las reuniones están prohibidas en el contexto de pandemia por el COVID-19, pero las movilizaciones se pueden realizar si cuentan con el permiso correspondiente.

En la misma línea, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Vicente Tiburcio, coincidió que si se pueden realizar movilizaciones sociales en el marco del estado de emergencia. No obstante, recordó a las personas y colectivos a solicitar el permiso correspondiente.

“Todo ciudadano tiene la libertad de poder hacer las marchas siempre y cuando tengan las autorizaciones respectivas. Eso hay que tenerlo siempre presente. Hay autorizaciones que las autoridades nos entregan e inmediatamente la Policía siempre los acompaña”, precisó.

Añadió que no hay ningún tema adicional para no que la PNP no pueda acompañar a estas marchas. “No tenemos ninguna autorización hasta el momento. A todas las personas que quieran hacer su marcha, se les pide que soliciten el permiso”, dijo.

Sin embargo, dijo que a la fecha no se ha presentado ninguna solicitud de movilización social para los próximos días. Como es público, es la Dirección de Autorizaciones Especiales y Garantías de la Dirección General de Gobierno Interior (DGIN) del Ministerio del Interior la que brinda las garantías para una manifestación.

Recordemos que en los últimos días y ante la coyuntura política que vive el Perú, se han hecho varias convocatorias para salir a marchar en protesta por las decisiones tanto del Ejecutivo como del Legislativo.

DEFENSORÍA ACLARA

El Adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, reiteró que sí están permitidas las movilizaciones sociales en el marco del estado de emergencia por 45 días en Lima Metropolitana y Callao. Esto, luego de que el nuevo ministro del Interior, Alfonso Chávarry, remarcó que las marchas se pueden realizar solo si se cuenta con el permiso correspondiente.

“El hecho que nos encontremos en estado de emergencia no limita el derecho a movilizarse de forma pacífica. Los señalamientos efectuados por el ministro están haciendo la interpretación equivocada de la ley y la Constitución”, indicó Castillo a Canal N.

Agregó que “de ninguna manera hace falta una autorización, pues eso ha quedado zanjado claramente por el Tribunal Constitucional y se da aviso a la autoridad policial para que preste las garantías, pero no significa que me diga que sí puedo movilizarme”.

Percy Castillo también aclaró que no se requiere “la autorización de la autoridad policial para que los ciudadanos puedan ejercer este derecho”. Por el contrario, precisó que “las autoridades tienen el deber de garantizar el ejercicio del derecho y no pretender limitarlo”.

“La Defensoría del Pueblo no hace una interpretación política, pero sí tenemos que defender el derecho ciudadano con claridad a movilizarse de forma pacífica”, sostuvo.

Consultado sobre una posible retención o detención de la Policía Nacional en estas marchas, Castillo indicó que los uniformados deben abstenerse de desplegar la fuerza. “Hacerlo incurriría en una grave transgresión de los derechos humanos en primer término”, mencionó.

SEGUIR LEYENDO: