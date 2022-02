Héctor Valer solicitó al Congreso que la presentación del Gabinete sea mañana, 5 de febrero

| Foto: Congreso de la República

El presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, acudió hoy al Congreso de la República para entregar un oficio en el cual le solicita a la presidenta de la Mesa Directiva, María de Carmen Alva, que la presentación del Gabinete Ministerial sea el día de mañana, sábado 5 de febrero.

El oficio entregado por Valer solicita a través de un que se organice una sesión del pleno para este sábado y que en ella se fije la hora para que el Consejo de Ministros se presente ante la representación nacional.

”Tengo el honor de dirigirme a usted de acuerdo al artículo 130 de la Constitución Política del Perú y el artículo 82° del Reglamento del Congreso de la República, tenga a bien permitir mi presentación el día sábado 5 de febrero del presente año, a la hora que usted tenga la amabilidad de precisar y comunicarnos, con la finalidad de exponer y debatir ante la digna representación nacional la política general del Gobierno y las principales medidas a adoptar durante mi gestión, a cuyo efecto planteo cuestión de confianza”, se lee en el documento.

En esta presentación del Gabinete es donde se solicita la confianza del Congreso para con el equipo Ministerial. De darse la confianza, este continuaría con sus labores. En caso contrario, de no alcanzar los votos para obtener la confianza del Parlamento, el gabinete deberá disolverse y procederse a formar uno nuevo. Además, esto representaría una crisis de gabinete. Cabe recordar que con dos negaciones de la confianza el presidente de la República tiene la facultad de disolver el Congreso.

Al salir del Palacio Legislativo, Valer comunicó a los medios de prensa presentes en el lugar sobre esta solicitud que le hizo llegar a la titular del Parlamento y luego compartió este oficio con todos los medios de comunicación presentes.

Foto: El Comercio

VALER AFIRMA QUE RENUNCIARÍA SI EL PRESIDENTE SE LO PIDE

En la misma ocasión, el primer ministro señaló que estaría dispuesto a dejar el cargo si el presidente Pedro Castillo mismo se lo solicita.

“Si el presidente me pide dar un paso al costado, lo tengo que dar”, dijo.

Horas antes declaró que no piensa renunciar al cargo en el Ejecutivo pese a todos los cuestionamientos en su contra por la denuncia de agresión física que interpuso su hija y su difunta esposa en 2016.

Durante la conferencia de prensa de ayer, 3 de febrero, dijo: “No pienso renunciar porque esto es una patraña. No voy a renunciar frente a tremenda canallada. Lo que quieren es derivar a un primer ministro que no tiene sentencia. ¿Dónde está el examen del médico legista? ¿Dónde está la investigación fiscal?”.

CONGRESISTAS DE OCHO BANCADAS PIDEN LA DESTITUCIÓN DE HÉCTOR VALER

Por otro lado, 32 congresistas, de ocho bancadas, se han pronunciado en contra de las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer. Hacen referencia a lo que dijo durante la conferencia de prensa del 3 de febrero, donde habría minimizado las denuncias por agresión física de su hija en la comisaría de San Borja en 2016.

En un documento se manifiesta que el premier pone en “total desconocimiento del procedimiento en procesos de violencia familiar” y que su comportamiento refleja acciones misóginas.

”Los hechos expresan un comportamiento misógino al que se suman denuncias de otras personas que también fueron víctimas de agresiones y maltratos del señor Valer. Resulta indignante, por ello, que en su conferencia de prensa revictimice a su hija”, se lee en el comunicado.

En la carta también sostienen que Héctor Valer tiene falta de conocimiento del procedimiento en procesos de violencia con la finalidad de “desconocer la resolución judicial que otorgó medidas de protección a favor de su esposa (...) sino también hacia su hija”.

SEGUIR LEYENDO