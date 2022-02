José Gavidia, ministro de Defensa, fue denunciado por violencia familiar en 2021

José Luis Gavidia Arrascue, ministro de Defensa. | Foto: Mindef

El 2 de enero, salió a la luz una denuncia de la hija del ahora primer ministro, Héctor Valer, por violencia física contra ella y su madre. Ahora, según reveló Latina Noticias, el ministro de Defensa, José Gavidia, también fue denunciado ante la Policía Nacional (PNP) por violencia familiar por su esposa en septiembre del 2021.

El hecho fue denunciado en la comisaría del distrito de San Borja y, según el documento, se inició porque Gavidia habría acusado a su cónyuge de infidelidad y la hostigó dentro de la vivienda. Al ser consultado sobre el caso, el titular del Mindef dijo que era un “tema muy personal”.

Del mismo modo, al ser consultado por las acusaciones de violencia familiar al jefe del Gabinete Ministerial, Héctor Valer, dijo que eran “temas personales”.

“Los temas personales realmente son personales. Yo tengo un tema muy personal, probablemente se tienen algunas interrogaciones”, manifestó durante la conferencia de prensa del 2 de enero, tras la sesión del Consejo de Ministros.

El ministro también declaró que durante la sesión, la cual se dio un día después de que el gabinete jure ante el presidente Pedro Castillo, no se abordaron los cuestionamientos hacia el premier.

“No hemos tocado ningún tema personal en el Consejo Ministros. Hay una agenda establecida que ustedes [prensa] tienen acceso a través del portal Transparencia y donde se ha aprobado algunos decretos del Ministerio de Justicia y los dos puntos que hemos tocado”, reveló.

El 2 de enero se desarrolló la primera conferencia de prensa del Consejo de Ministros. El premier Valer estuvo ausente por asistir una sesión del Conagerd. | Foto: TV Perú

ALFONSO CHÁVARRY, MINISTRO DEL INTERIOR, NIEGA DENUNCIAS POR NARCOTRÁFICO

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, también es otro jefe de cartera que ha sido cuestionado por la opinión pública. Así, dio sus primeras declaraciones a la prensa cuando salía del Palacio de Gobierno.

“Tengo que decirles que si estuviera manchado o tuviera antecedentes no me habría presentado a este puesto. Yo he venido trabajando en Sucamec y otras entidades, yo no tengo ninguna sentencia por narcotráfico, por favor, me están haciendo daño en este aspecto”, expresó.

En cambio, señaló que cuenta con más de 30 felicitaciones en la orden de la Policía Nacional del Perú cuando estuvo en actividad en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, y contra la delincuencia. También descartó que tenga alguna denuncia o acusación por narcotráfico.

“Eso es algo delicado, yo he denunciado estos casos por narcotráfico, he hecho operativos, he capturado a delincuentes, narcotraficantes, hemos incautado droga, en ningún momento hemos estado metido en esto”, afirmó.

Chávarry dijo que revisará la acusación sobre narcotráfico, y a quienes afirman que tiene alguna denuncia en su contra, pedirá que lo prueben. “¡Déjenme trabajar! La prensa siempre me ha apoyado, desde antes he trabajado con muchos de ustedes”, refirió.

Otras acusaciones en su contra son por un supuesto abuso de autoridad. Sobre esto señaló que sí es posible, porque el policía operativo está sujeto a denuncias, a críticas y a varias cosas. “He tenido quejas, pero en ningún momento me han sentenciado. No tengo ninguno, yo no soy manchado”, apuntó.

Comentó sobre el tema de los ascensos en la PNP. De modo que dijo que respaldará a su personal, al que - según dijo - es la base y que se saca la mugre, al buen policía, el que trabaja en la parte operativa.

Sin embargo, señaló que también habrá sanciones para los policías que se hallan “desviado y que esté yendo por el camino oscuro”. Específicamente dijo que ese tipo de policía “tiene los días contados, porque no voy a permitir eso”. Anunció que velará por el personal subalterno, por la alimentación, que no se cojan el presupuesto del rancho y la gasolina, manifestó.

