Carlos Tenorio sobre Perú vs. Ecuador: “En una recta final suma todo”

Con un gol y una asistencia, Carlos Tenorio, fue el verdugo de Perú, en el último triunfo de la selección de Ecuador por 2-1 en Lima por Eliminatorias Qatar 2022. Eso sucedió hace 13 años y este martes, la bicolor espera que eso no suceda, puesto que, está obligada a conseguir el triunfo si desea clasificar al mundial de manera directa.

No obstante, en la actualidad, Carlos Tenorio es presidente de la Asociación de los Futbolistas en el Ecuador, cargo que lo asume desde el 26 de febrero del 2021 y en donde viene armando políticas deportivas, que le permita afianzar a esta organización que no se ha manejado en defensoría del jugador. Por ende, previo a su viaje a Guayaquil, él charla con Infobae sobre lo que será el Perú vs. Ecuador por Eliminatorias.

¿Cómo analiza el duelo entre Perú vs. Ecuador?

Para mí son dos selecciones que van a clasificar al Mundial, no sé como, pero lo harán, dependen de ellos. El partido de mañana es complicado porque se enfrentan dos selecciones que disputan una clasificación directa y eso es lo que le pone sabor al partido de la fecha. En una recta final suma todo, lo único que no suma es perder. A tres fechas de acabar la Eliminatoria tienes que jugar inteligentemente de siempre sumar, porque sumando vas a llegar al objetivo. Se tiene que plantear un partido inteligente y tener claro cuando arriesgar, pero si los dos mañana van pensando en igualar no se sorprenda, porque van a querer cuidar lo que les ha costado meterse en esas posiciones en una clasificatoria que es muy complicada jugarla. Si Perú va al Mundial es merecido porque es una selección que en los últimos años ha crecido mucho. Ecuador también merece ir porque es un plantel que tiene para rato. El quinto puede ser Colombia con sus altos y bajos o Uruguay. El Perú vs. Ecuador será un partido muy disputado, cuidadoso y conservador.

Perú no contará con Christian Cueva por suspensión de tarjetas, ¿Considera que es un alivio para Ecuador su ausencia?

Creo que Cueva es el encargado de manejar los hilos en los últimos años, dentro de esa camada de jugadores extraordinarios que ha tenido Perú. Es un jugador diferente y desequilibrante. Por eso será una baja importante, pero tiene una ventaja que juega de local y con un público. Si no está Cueva, el jugador que lo reemplace tiene que hacerlo mejor, ya que el objetivo es la alegría para un país. Sin embargo, hay jugadores que en cualquier momento te marca la diferencia como Yotún que lo conozco muy bien fuimos compañeros en Vasco Da Gama, es un gran amigo, puesto que tenemos una amistad bien grande. Es un jugador con una zurda que cualquier momento te puede marcar la diferencia. Otro es André Carrillo y para mí Gareca consolido un grupo de jóvenes, donde varios pueden jugar una Eliminatoria más.

¿Le sorprende el crecimiento de Yotún?

La verdad no me sorprende porque es un jugador con mucha calidad. Yotún tenía claro lo que era la disciplina profesional y un jugador de familia. Tengo muy buena amistad con su esposa. Por eso, ya pasó los 100 partidos con la selección peruana. Es un jugador que siempre tuvo un cuidado personal y yo creo que la disciplina supera al talento. No me sorprende que de lateral ahora esté de volante, ya que es un jugador que tiene claro la disciplina profesional, y mis respetos siempre para él.

¿Cómo se vive en Ecuador el partido de este martes en Lima?

Ecuador es una selección que nos dejó un ambiente muy armónico desde hace seis fechas atrás. A permanecido con una selección que apostó por chicos jóvenes y pienso que esto no es solo un trabajo de Gustavo Alfaro directamente, sino que es un proceso de todos los formadores de los clubes, como del profesor Jorge Célico. Entonces, Alfaro apostó por esto y le salió las cosas bien. No creo que digan que un entrenador en seis meses o un año consolida el trabajo de una selección, ya que toma más tiempo. Pero si tiene su mérito, porque es un entrenador con experiencia, con recorrido y utilizó el diálogo que por ahí convenció a los chicos. Siempre estuvimos felices porque seguíamos en puestos de clasificación y yo pienso que Ecuador va a ir al Mundial. Por eso, acá hay optimismo en la recta final, pero los jugadores no opino que lo van a desaprovechar.

Carlos Tenorio analiza con Infobae el Perú vs. Ecuador

¿Qué recuerdos de Perú vs. Ecuador en Lima?

El último partido que fue en el 2009 donde Ecuador le ganó a Perú, yo jugué ese partido. Hice un gol y también di una asistencia para el gol de Jefferson Montero, con el cual ganamos 2-1. Ese es el mejor recuerdo, ya que fue la última victoria de Ecuador en Lima. Pienso que esa selección estuvo a punto de ir al Mundial de Sudáfrica. Si bien cada partido es diferente, creo que Ecuador tiene una selección extraordinaria, con un buen pie y llena de jóvenes que son disciplinados y talentosos.

Si algún referente del actual plantel de Ecuador lo llama y le dice, ¿cómo se le debe ganar a Perú este martes en Lima, qué le diría?

Hay que entender que los partidos no se ganan por nombre. Se ganan pensando en tu condición de como tú quieres encarar el juego. Todos esos son retos en la vida de un jugador. Si te preparas y concentras como un ganador días antes del partido dentro de los entrenamientos. Tiene que ver tu alimentación, tu preparación diaria para que tu rendimiento sea al cien por ciento. No siempre gana el que mejor juega, gana el que mejor mentalizado o concentrado esté en el partido.

