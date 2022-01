Yo soy, Grandes Batallas: así le fue en el rating durante su gran final de temporada

Conoce el rating que consiguió Yo soy, Grandes Batallas. (Foto: Instagram)

La gran final de Yo soy, Grandes Batallas se llevó a cabo el pasado sábado 29 de enero, resultando ganador el imitador de José Feliciano. Gracias a la votación del público, Sebastián Landa logró levantar el preciado trofeo.

El cantante tuvo que esperar 10 años para convertirse en el gran ganador de esta temporada, pues durante su primera participación en el reality, no pudo coronarse campeón y tuvo que alejarse de los escenarios.

Durante los años que estuvo ausente, el imitador de José Feliciano se dedicó a perfeccionar su técnica de canto y también llevó su caracterización a Yo Soy Chile, donde también consiguió gran reconocimiento.

Por este motivo, Sebastián Landa no pudo evitar romper en llanto al oír que había ganado tras la votación del público, especialmente porque en la final se enfrentó al imitador de Juan Gabriel, un artista también muy reconocido en el Perú y ganador de anteriores temporadas.

Ahora, ¿cómo le fue el el rating a Yo soy, Grandes Batallas? El programa de Latina pudo ubicarse en el segundo lugar de los programas más vistos del sábado 29 de enero, pues de acuerdo a Ibope Media, el reality de canto e imitación tuvo un total de 8.3 puntos en Lima, mientras que en Lima + 6 Ciudades logró tener 8.6 puntos .

EL DIFÍCIL CAMINO QUE RECORRIÓ SEBASTIÁN LANDA

A lo largo de Yo soy, Grandes Batallas, el imitador de José Feliciano debió enfrentar a una gran variedad de rivales; entre ellos a Django, quien ganó la ansiada silla de consagrado. Luego, fue retado por Rubén Zeña, el imitador de Farruko.

Asimismo, fecha tras fecha, Sebastián Landa iba dejando en claro que era un fuerte candidato para llegar a la final del programa. Incluso el jurado lo reconoció y aplaudió en más de una ocasión, como fue el caso de Jorge Henderson.

“Realmente, cuando uno mira el cuadro, ya no hay pinceladas; hay un brochazo gigantesco, y se nos está convirtiendo el cuadro en realidad. ¡Eres Feliciano! Vas por un camino enorme”, dijo el popular artista.

Sin embargo, no fueron los únicos que lo elogiaron, pues Janick Maceta, quién también formó parte del jurado, también tuvo palabras de elogio para el imitador de José Feliciano: “ Sebastián, no puedo más contigo, de verdad. Eres perfección; no tienes ningún error ”.

Yo Soy, Grandes Batallas: José Feliciano se consagró campeón (Video: Latina)

LLORÓ DE EMOCIÓN

El imitador de Jose Feliciano llorón de emoción al saber que había sido elegido por el público como el mejor de la temporada. Asimismo, agradeció a todas las personas que estuvieron con él de principio a fin.

“ Significa diez años de esfuerzo. Para mi Tumbes, para mi familia, para mi esposa... para el maestro José Feliciano ”, comentó Sebastián Landa bastante emocionado por este triunfo.

LO MÁS VISTOS DEL SÁBADO 31 DE ENERO

Perú Tiene Talento - Latina (10.7 puntos)

El Reventonazo de la Chola - América Televisión (9 puntos)

JB en ATV - ATV (7.5 puntos)

Estás en Todas - América Televisión (7.1 puntos)

