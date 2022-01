Ismael Contreras: querido actor y dramaturgo peruano falleció a los 77 años

Al promediar el mediodía del 23 de enero, Ismael Contreras se despidió del mundo al que regaló sus mejores interpretaciones en la pantalla grande y chica y las tablas. La noticia fue confirmada por la asociación Palosanto, teatro y comunicación, agrupación que estuvo bajo la dirección del desaparecido artista. “Nuestro querido director, Ismael Contreras, ya no está con nosotros. Un paro respiratorio producto de una terrible enfermedad como es la Esclerosis Lateral Amiotrófica nos lo ha quitado”, señala el comunicado que informó la partida de Contreras a los 77 años.

Durante los 50 años de trayectoria artística, Ismael Contreras tuvo diversas participaciones que todavía son recordadas por sus seguidores. Las más recientes fueron “Los Vilchez”, programa emitido durante el verano por la pantalla de América Televisión y la película “El evangelio de la carne”, dirigido por el cineasta Eduardo Mendoza. Además, también es recordado por su participación en la obra de teatro “Calígula” puesta en escena en el auditorio del Instituto Cultural Peruano Norteamericano. También filmó escenas en “La pena máxima”, película todavía inédita y basada en la novela de Santiago Roncagliolo.

En esta próxima entrega también participa el joven actor Emmanuel Soriano, quien utilizó sus redes sociales para escribir palabras de afecto hacia su compañero de pantalla. “Se fue nuestro querido amigo y actor, Ismael Contreras. Con su nobleza nadaba libre y talentosamente por todo. Gran persona, caramba. Compartir el rodaje de “La Pena Máxima” ha sido un honor y un grato regalo. Descansa en Paz y buen viaje querido Ismael”, escribió.

“Lamentamos el sensible fallecimiento del destacado actor, director, gestor y dramaturgo Ismael Contreras. Recordado por participar en exitosas producciones de teatro, cine y televisión. Expresamos nuestras sentidas condolencias a su familiares, seres queridos y seguidores”, escribió el Ministerio de Cultura en su cuenta de Twitter . Por su parte, el teatro La Plaza, escenario en el que integró el elenco de “Mucho ruido por nada”, mostró gratitud hacia su legado. “Nuestro agradecimiento por su trabajo entregado al teatro peruano y su especial dedicación al teatro para las infancias. Nuestros pensamientos están son su familia y seres queridos”, reza la publicación.

El velorio se realizará en la iglesia Virgen de Fátima el lunes 24 de enero desde las 2:00 p.m. Dirección: Malecón de la reserva 915, Miraflores, Lima.

APLAUDIDA TRAYECTORIA

Ismael Contreras egresó del Instituto Nacional Superior de Arte Dramático en 1970. En 1985 recibió un galardón otorgado por la Municipalidad de Lima, así como una mención en el Premio Internacional Andrés Bello. En 1971, fundó el Grupo Abeja desde donde escribió y dirigió diferentes montajes teatrales. Además, formó parte de la asociación cultural Palosanto, teatro y comunicación. Esta fue la organización que celebró su medio siglo de carrera artística.

Entre los largometrajes en los cuales participó destacan Maruja en el infierno (1983), Y si te vi, no me acuerdo (2001), Ojos que no ven (2003), El evangelio de la carne (2013), Yawar Wanka (2014), La cara del diablo (2014), y El hueco (2015).