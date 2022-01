Día Internacional de la Educación: conoce el origen de este día y su propósito Foto de archivo. EFE/Ernesto Arias

La educación y su día. Hablar de educación en Perú es muy común y a su vez es un tema muy importante, debido a que solo a través de ella se pueden generar buenos, grandes y cambios eficientes en el territorio. Y esto lo saben varios todos los países y es por ese motivo es que se creó el Día Internacional de la Educación.

Un punto a tomar en cuenta es que esta fecha de celebración tiene muy poco tiempo de vida, en comparación a las otras que existen y que ya son conocidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas, órgano principal de las Naciones Unidas (ONU), dio vida a este día el 3 de diciembre y la proclamación se dio el 24 de enero.

PROPÓSITO DE LA FECHA

Sin duda los propósitos que englobaron esta decisión han sido varios, pero los que ha compartido la ONU son los siguientes: La reivindicación de la educación como derecho humano, responsabilidad colectiva y bien público . Además de destacar el papel que la educación desempeña en cuanto a la paz y el desarrollo.

Estos objetivos también van de la ano con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Otro de los objetivos que tiene el establecimiento de esta fecha es el poder “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad”. De no no contar con esta garantía conformada por tres aspectos fundamentales, simplemente “los países no lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos”, señala la ONU.

EL LEMA DE LA FECHA

Esta fecha instaurada por la ONU no viene sola, también está acompañada de un lema, el cual también tiene un objetivo propio y es el de mostrar las transformaciones más importantes que hay que llevar a cabo para que todo el mundo tenga acceso a la educación y así construir un futuro más sostenible, inclusivo y pacífico.

El lema es el siguiente: “Cambiar el rumbo, transformar la educación”

Al igual que el propósito del Día Internacional de la Educación, el lema cuenta con otros objetivos más, por supuesto, todos ligados a la mejora de la educación. Estos son los otros objetivos.

- Fortalecer la educación como bien público y común

- Dirigir la transformación digital

- Apoyar a los docentes

- Salvaguardar el planeta

- Liberar el potencial de cada persona para contribuir al bienestar colectivo

LA EDUCACIÓN EN EL MUNDO

Parte del propósito de esta fecha es recordar y verificar mediante datos el estado de la educación en diversas partes del mundo y es ahí donde sobresalen las carencias educativas.

Por ejemplo, según el Órgano de gobierno de áreas protegidas (UNESCO) son 617 millones de niños que no saben leer ni realizar cálculos primarios y 262 millones de niños y niñas no cuentan con educación básica.

EDUCACIÓN EN EL PERÚ

En uno de los últimos estudios realizados por el Foro Económico Mundial, el Perú se ubicó en el puesto número 27 en cuanto a calidad del sistema educativo. Esta evaluación se realizó en pleno contexto de pandemia, donde la brecha educativa ha aumentado a pesar de haberse implementado las clases virtuales. Esto significa un retroceso para el país, debido a que en el 2019 logró superar las cifras negativas en cuanto a educación.

Otro punto a tomar en cuenta es la gran desigualdad de acceso que hay en el país, ya que esta metodología necesitaba de una conexión a internet. En Lima Metropolitana (la zona con mayor acceso del país) solo el 72% de estudiantes cuentan con internet, mientras en el resto de país solo el 42.9% de estudiantes escolares tiene acceso.

Sin duda Perú tiene un reto por cumplir, el cual lleva arrastrando durante varios años.

