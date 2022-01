Rosendo Serna sobre ley que limita el referéndum: “Educamos para vivir en libertad”

El ministro de Educación, Rosendo Serna, en la reunión intergubernamental con representantes de los Gobiernos regionales. | Foto: MINEDU

El ministro de Educación, Rosendo Serna, usó sus redes para pronunciarse sobre la ley que limita el referéndum, aprobada por insistencia este viernes 21 de enero por el Congreso de la República.

Serna manifestó que el Parlamento, por un lado, se muestra preocupado por la educación y el retorno a clases, mientras que, por otro, recorta las facultades de elección de la ciudadanía.

“Por un lado, el Congreso dice apoyar el retorno a clases y expresa preocupación por la educación; por otro, la mayoría parlamentaria limita el derecho ciudadano al referéndum. Educamos para vivir en libertad. Si limitan los derechos, su discurso no es coherente”, escribió Serna a través de sus redes sociales.

Tras conocerse la oposición del Congreso, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) encabezada por la ministra Mirtha Vásquez, anunció el último sábado que el Gobierno de Pedro Castillo interpondrá una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que restringe el referéndum para reformas constitucionales por iniciativa ciudadana.

“El referéndum es la expresión máxima del principio democrático, pues constituye un pronunciamiento del pueblo, que es titular del poder constituyente, tal como establece el artículo 45 de la Constitución. Resulta inconcebible que, en una democracia, se desconozca el derecho de los y las ciudadanas a decidir de madera directa sobre los diferentes ámbitos de la sociedad”, se lee en el texto

A título personal, Mirtha Vásquez se mostró en contra de esta iniciativa por parte del Congreso de La República.

“Lo que no podemos permitirnos como país democrático es limitar al ciudadano un derecho tan importante como realizar un referéndum, impulsar un referéndum”, dijo a la prensa.

Finalmente, Vásquez hizo un llamado a los congresistas con el propósito de que evalúen la norma considerando “la democracia y un Estado participativo que no limite el derechos de los peruanos”.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, también se pronunció sobre la ley que establece límites en el referéndum, ley que fue observada el último jueves 20 de enero por el presidente Pedro Castillo.

Para Gutiérrez, esta nueva norma no sería constitucional. “En el Perú no hay otra forma de hacer una reforma constitucional y que esta no pase por el Congreso, de forma que a mí la norma no me parece inconstitucional”, precisó en RPP.

Otro personaje que también opinó al conocer la nueva norma, fue el secretario del partido oficialista Perú Libre, Vladimir Cerrón. A través de su cuenta de Twitter, el político aseguró que este es un golpe para la democracia de la población.

“El golpe parlamentario con 77 votos, expresa dictadura, es expresión oligárquica de quienes no asimilan que la democracia debe ser representativa, participativa y protagónica. La izquierda falla en no conducir el proceso y debe retomarse la tarea con más fuerza”, expresó el secretario general de Perú Libre.

Asimismo, destacó que una Constitución hecha por el pueblo está para proteger a la mayoría, “a los trabajadores, a los pobres y desposeídos”. En cambio, una Carta Magna elaborada por “los ricos es para protegerse de la mayoría, de los trabajadores, de los pobres y desposeídos”.

Cabe mencionar que el debate se origina desde la Ley N° 00644/2021-CR que establece cambiar los artículos 40 y 44 de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos (26300) y establece determinados límites sobre el referéndum.

Tácitamente, la norma indica que no puede someterse a referéndum el cambio parcial o total de la Constitución, sin que esto se haya aprobado previamente por el Congreso de la República con mayoría absoluta de sus miembros.

