Hombre de 65 años sufre asalto y delincuentes se llevan 10 mil soles en Independencia

Sujetos en una moto asaltaron a un vecino en Independencia para llevarse 10 mil soles. Los vecinos alertaron de la presencia de los delincuentes, pero aunque la zona estaba a una cuadra de una comisaría, no fueron escuchados. Video: Panamericana Televisión/24 horas.

Delincuencia en la urbanización Payet, en el distrito de Independencia, donde un señor y su nieto fueron víctimas de un robo el día jueves 20 de enero. Delincuentes aparecieron en una moto y con armas de fuego para robarle 10 mil soles al hombre, dinero que había retirado minutos antes en un banco. El motivo era que con estos ahorros iban a pagar sus deudas, sin embargo no contaban con la aparición de los sujetos que cometieron el acto delictivo.

De acuerdo con las grabaciones de los vecinos mostradas en 24 horas, se observa como los sujetos huyen en una motocicleta tras el robo. Uno de los ciudadanos grita efusivamente la palabra “ladrón” y “agarren a ese ladrón” ya que esta zona se encuentra cerca una comisaría. Otros vecinos exigían presencia policial mientras veían el robo en vivo. Según el noticiero, los hampones ya venían siguiendo al hombre cuadras antes.

Según los vecinos, la zona se encuentra a una cuadra de la comisaría Payet. A pesar de ello, la zona es peligrosa y exigen mayor presencia policial por su cercanía. Los vecinos no decidieron dar nombres o salir rostros por temor a represalias contra sus vidas.

“Esta zona es muy peligrosa, todos los fumones, los drogados. Ya estamos hartos, el presidente se compromete y nada hace. No se puede caminar tranquila por la zona, te quitan el celular, te matan por un celular. Yo he ido a la policía y no hacen nada. Ellos se tiran la toalla” , contó una vecina a 24 Horas. La zona tiene acceso a la avenida 20 de diciembre, en donde los delincuentes pueden huir con facilidad. Indicaron que cuando llaman a los serenos, no llegan a ayudar.

EN OTRA ZONA DE INDEPENDENCIA OCURRIÓ OTRO ROBO

En un nuevo caso de delincuencia en el país por la avenida Chinchaysuyo en el mismo distrito. La agraviada Vilma Tuesta —quien había contratado al joven para ser cocinero en su chifa— narró a América Noticas cómo sucedió el acto delictivo que la sorprendió: aprovechó que ella se fue de compras para robarse el televisor y los ingresos del local.

No solo eso, de acuerdo con las cámaras de seguridad de la zona, el joven también se robó dinero de las ganancias del día. Los vecinos, en el momento del acto, solo lo vieron por las calles mientras se llevaba el artefacto. Tuesta contó que ha visto a su extrabajador por la zona y espera las investigaciones del caso para hallar el paradero de la persona en quien alguna vez confió para el crecimiento del restaurante.

“Este cocinero es un choro, un ratero. Yo no sabía que era así y a los cuatro días me aparece robando mi televisor, robando mis doscientos (soles) de plata y se va”, narró al medio. Ella reconoció el exceso de confianza en contratar al chico que solo lo conocía como “Chino”, porque no le solicitó documentos en lo que él aprovechó para robar.

“Una señorita estaba comiendo y me dice ‘el chico que cocina sacó tu televisor’. Qué va a hacer dije, miro y ya se lo habían llevado”, agregó. “Me está mirando con su amiga, cuando lo veo el chico entra, saca el televisor, lo tapa con su chompa y se va. El dinero era lo que tenía en tres días de venta” , declaró a América Noticias. Mencionó que el dinero lo dejó cerca del lugar donde cocinaba, lo que fue más fácil para el ladrón en hacer su cometido.

Hombre que fue contratado como cocinero en un chifa, roba un televisor del negocio en Independencia. VIDEO: América Noticias.

SEGUIR LEYENDO