Programación de partidos de hoy, miércoles 19 de enero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Hay encuentros en la Copa Africana de Naciones que continúa hoy la tercera jornada de la fase de grupos. Uno de los partidos más esperados es el de Guinea Bissau vs. Nigeria. También continúan nuevas fechas de la Premier League y LaLiga. Entre los encuentros más esperados tenemos el de Manchester United vs. Brentford por la Premier League, y Valencia vs. Sevilla por LaLiga.

No obstante, hoy también juega el Celta de Vigo de Renato Tapia frente a Osasuna en un encuentro que es fundamental para ambos equipos necesitan sumar puntos para subir en la tabla, los celestes se encuentran en el puesto 14 mientras que los osasunistas solo están dos más arriba en el 12.

Además, hoy continúa los octavos de final en la Copa de Italia, la DFB Pokal o Copa de Alemania y la Copa del Rey en España. Los duelos más esperados son los de Inter de Milán vs. Empoli por la Copa de Italia, RB Leipzig vs. Hansa Rostock por la DFB Pokal y en la Copa del Rey sólo habrá un partido hoy entre Atlético de Madrid vs. Real Sociedad.

En Latinoamérica el fútbol mexicano es el que aportarán la cuota de emoción hoy mientras continúa con la fase clausura de la Liga Expansión MX. El encuentro más esperados es el de Alebrijes de Oaxaca vs. Leones Negros de la Universidad De Guadalajara.

Copa de Italia

11:30 a.m. Sassuolo vs. Cagliari

3:00 p.m. Inter de Milán vs. Empoli – Star +, ESPN

DFB Pokal - Alemania

12:30 p.m. Hannover 96 vs. Borussia Mönchengladbach

12:30 p.m. RB Leipzig vs. Hansa Rostock – DirecTV Sports 1613

2:45 p.m. Hertha Berlín vs. FC Unión Berlín

2:45 p.m. Hoffenheim vs. Friburgo – DirecTV Sports 1613

LaLiga - España

1:00 p.m. Celta de Vigo vs. Osasuna – Star +, ESPN

3:30 p.m. Valencia vs. Sevilla – DirecTV Sports 612 y 1612

Copa Africana de Naciones

2:00 p.m. Guinea Bissau vs. Nigeria – Star +

2:00 p.m. Egipto vs. Sudán – Star +

Premier League – Inglaterra

2:30 p.m. Leicester City vs. Tottenham – Star +

3:00 p.m. Manchester City vs. Brentford – Star +

Copa del Rey - España

3:00 p.m. Atlético de Madrid vs. Real Sociedad – DirecTV Sports 610 y 1610

Liga Expansión MX - México

6:00 p.m. Celaya vs. Atlante – Star +, ESPN 3

8:05 p.m. Pumas Tabasco vs. Tampico Madero – Star +, ESPN 3

9:05 p.m. Alebrijes Oaxaca vs. Leones Negros de Guadalajara – Star +, ESPN 3

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 3, DirecTV Sports en los números 610, 612, 1610, 1612 y 1613.

