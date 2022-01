Martín Vizcarra dio negativo a prueba de COVID-19 y abandonará la Villa Panamericana. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Luego de casi una semana, el expresidente Martín Vizcarra podrá regresar a su hogar tras dar negativo a la prueba de COVID-19, según una publicación de Correo basada en fuentes cercanas al exjefe de Estado. Esta es la segunda vez que el político moqueguano se infecta de coronavirus, siendo la primera vez en abril del año pasado. En aquella ocasión, reveló que su esposa también se había visto afectada por el virus.

Vizcarra llegó a la Villa Panamericana el miércoles 12 de enero luego de solicitar su traslado a través de la línea 107. Luego de pasar por un proceso de triaje y evaluación médica, el personal lo consideró apto para hacer uso de las instalaciones y fue trasladado al centro habitacional ubicado en el distrito de Villa El Salvador. E l mandatario estuvo siendo monitoreado todos los días por el personal médico y no ha presentado problemas de salud graves tras su llegada, según la publicación mencionada.

“Él llegó con más de 5 días del proceso de contagio y las completó en la Villa Panamericana. Ómicron es un poco más corto y, por eso, mañana saldrá a las 9 de la mañana”, alegó una persona del entorno de Vizcarra.

La llegada del expresidente a la Villa Panamericana causó acaloradas reacciones por parte de otros políticos. El exministro de Salud, Abel Salinas, se mostró en contra de que Vizcarra accediera a los cuidados que se otorgan en el centro de atención en el sur de Lima. “Es indignante y casi es una burla para todos los peruanos que han sufrido. No nos olvidemos que el señor Vizcarra fue uno de los primeros peruanos en vacunarse y de espaldas al pueblo, cuando nadie podía acceder a vacunas”, manifestó.

Otros, además de comentar la noticia, decidieron hacer pedidos para retirar a Vizcarra de la Villa como fue el caso del congresista de Fuerza Popular Ernesto Bustamente. “Exijo que se expulse al señor Martín Vizcarra. Él es una persona responsable directa de la muerte de más de 70 mil personas, de más de 70 mil peruanos que fallecieron innecesariamente por un mal manejo de la pandemia, por haber usado pruebas rápidas que no detectan nada y por haber comprado vacunas en condiciones no correctas”, dijo en el Pleno del Congreso.

“Hay que ser bien lagarto y bien conchudo para quitarle una cama a miles de peruanos que se amanecen y hacen largas colas para ser atendidos. Pero todos conocemos a Martin Vizcarra, el peor presidente de la historia. ¡Qué espera EsSalud para mandarlo de cuarentena a su casa!”, escribió Patricia Chirinos en su cuenta de Twitter.

VACUNACIÓN IRREGULAR

El expresidente fue parte del extenso grupo de funcionarios públicos que recibieron la vacuna de Sinopharm sin informar a la ciudadanía. A pesar de ello, el exmandatario recibió la primera dosis de la vacuna de manera pública el 27 de junio del 2021 .

Al día siguiente de la primera inoculación “oficial” de Martín Vizcarra, el entonces ministro de Salud, Óscar Ugarte, aseguró que no se aplicaría una segunda dosis a todos los que se vieron beneficiados con las dosis irregulares de Sinopharm.

Para Vizcarra esta decisión fue “irracional”, tal como lo señaló en un enlace en vivo desde sus redes sociales. “(Ministro de Salud) no se deje poner contra la pared por algún político o medio de comunicación adverso a mi persona. Toma decisiones absolutamente irracionales. ‘No le vamos aponer la segunda dosis y sacamos del padrón a todos los que han recibido el ensayo clínico’. Bueno, que me saquen a mí, pero ¿cuántas personas de ese padrón podrían tener alguna otra comorbilidad y por no vacunarlos podrían incluso perder la vida? ¿Quién asume esa responsabilidad, usted ministro?”, dijo en aquella ocasión.

