Real Madrid vs Athletic Club EN VIVO: horarios y canales para ver final de Supercopa de España 2022

Real Madrid vs. Athletic Club por la final de la Supercopa de España 2022

Horarios y canales de final de Supercopa 2022, Real Madrid vs Athletic Club en Arabia Saudita. Equipos llegan de eliminar a Barcelona y Atlético Madrid, respectivamente. En esta nota podrás conocer todos los detalles del partidazo. Encuentro de pronóstico reservado. Cualquier cosa puede pasar.

2 estilos distintos, pero el mismo objetivo: el título. ‘Blancos’ y ‘leones’ se ven las caras hoy domingo 16 de enero en el Estadio Internacional Rey Fahd de Arabia Saudita, que contará con masiva presencia de hinchas. En la previa, protagonistas dieron sus impresiones sobre el encuentro.

Thibaut Courtois, portero de Real Madrid, atendió a los medios. “Es otra final. Tenemos jugadores que ya jugaron finales y esa experiencia nos ayuda para ganar este partido. Nos enfrentamos a un equipo que también jugó varias finales (3), del cual ganó uno. Va a ser un partido difícil. Pero con la calidad que tenemos, esperemos ganar”, sostuvo.

Asimismo, el técnico Carlo Ancelotti opinó: “El plan es ganar el partido. Después evualuaremos bien al equipo contrario. Ya nos conocemos. Con ellos fueron dos partidos igualados y competidos. Y seguro será así este domingo”.

Casemiro también declaró en las redes sociales del club. “Estamos pensando totalmente en la final. Va a ser un partido difícil. Siempre que se juega una final con Real Madrid es especial. Es un título importante que queremos ganar. Hay que tenerle mucho respeto al rival. Debemos ser serios”, lanzó.

Por otro lado, Iker Muniain, histórico jugador de Athletic Club, indicó: “Será un día importante, pues hay un título en juego. También la oportunidad de disputar una nueva final. Para el club y la afición es un día bonito”.

Finalmente, Marcelino: “Tenemos un mérito increíble. La afición debe estar orgullosa de estos futbolistas. Llegamos bien y estamos bien físicamente. Tenemos la ilusión y ambición en este partido. En esta final vamos a dejar todo por ganarla”, cerró el entrenador.

HORARIOS DEL REAL MADRID VS ATHLETIC CLUB

- Honduras / 12:30 m.

- Guatemala / 12:30 m.

- El Salvador / 12:30 m.

- México / 12:30 m.

- Panamá / 1:30 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 1:30 p.m.

- Perú / 1:30 p.m.

- Colombia / 1:30 p.m.

- Ecuador / 1:30 p.m.

- Bolivia / 2:30 p.m.

- Venezuela / 2:30 p.m.

- Paraguay / 3:30 p.m.

- Uruguay / 3:30 p.m.

- Chile / 3:30 p.m.

- Argentina / 3:30 p.m.

- Brasil / 3:30 p.m.

- España / 7:30 p.m.

CANALES PARA VER REAL MADRID VS ATHLETIC CLUB

- Argentina / DIRECTV SPORTS.

- Brasil / ESPN, Star+, Claro y GUIGO.

- Chile / DIRECTV SPORTS.

- Colombia / DIRECTV SPORTS.

- Ecuador / DIRECTV SPORTS.

- El Salvador / Sky HD.

- Guatemala / Sky HD.

- Honduras / Sky HD.

- México / Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.

- Panamá / Sky HD.

- Perú / DIRECTV SPORTS.

- Arabia Saudita / SSC.

- España / #Vamos.

- Estados Unidos / ESPN+ e ESPN2.

- Uruguay / DIRECTV SPORTS.

- Venezuela / DIRECTV SPORTS.