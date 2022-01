Tomarán pruebas gratuitas de descarte a vecinos del Cercado de Lima. Foto: ANDINA.

La pandemia causada por la COVID-19 continúa, así como los récords que esta va rompiendo en diversas zonas del mundo. En el caso del Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que desde el inicio de la crisis sanitaria se han confirmado más de 2.5 millones de casos. Según el último informe del 15 de enero del 2022, la cifra exacta es de 2,562,534 peruanos que fueron infectados con el coronavirus. Respecto a la cifra de fallecidos, esta asciende hasta 203,376.

La tercera ola que venimos atravesando también ha afectado a diversos países de la región donde el número de contagiados al día crece constantemente. “Este es un problema internacional donde la transmisión es extremadamente simple y fácil. Lamentablemente ómicron tiene una alta transmisión”, dijo el infectólogo Eduardo Gotuzzo en conversación con la agencia AFP. La misma agencia de noticias reportó que Sudamérica está reportando más de 300,000 casos al día, siendo Perú el tercero con más números de muertos detrás de Brasil y México que cuenta con 620,000 y 300,000 respectivamente.

La variante ómicron “tiene una rápida y agresiva transmisión, pero felizmente una baja mortalidad y hospitalización, sin embargo, se están paralizando los sistemas de salud” , declaró Gotuzzo quien es médico y profesor de la Universidad Cayetano Heredia. Según los registros del Minsa, el 82% de nuevos casos en Lima Metropolitana son de la variante ómicron y hasta el momento se conoce de 246,000 casos de este tipo.

A pesar de la facilidad con la que está variante puede esparcirse, las autoridades exhortan a la población a recibir las tres dosis de la vacuna contra la COVID-19 para combatir de manera más efectiva al ómicron.

COVID-19: Perú superó los 2.5 millones de casos confirmados, según el Minsa

MEDIDAS ADOPTADAS

Tras la confirmación de la llegada del ómicron a nuestro país, las autoridades han adaptado las medidas de prevención frente al virus, entre ellas el cambio del horario del toque de queda en diversas regiones. En el caso de Lima, Callao y otras 21 provinciias, el impedimento de tránsito rige desde las 11:00 p.m. hastas las 4:00 a.m. del día siguiente.

Esta medida incluye en el nivel de alerta alto a las provincias de Ica, Pisco, Cusco, Cajamarca, Jaén, Piura, Sullana, Sechura, Talara, Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, Santa, Puno, Huaura, Bagua, Chachapoyas, Tacna, Huancayo, Satipo, Mariscal Nieto, Tumbes e Ilo. Las demás provincias deberán cumplir la medida entre las 2:00 a.m. y 4:00 a.m. ya que su nivel de alerta ha sido considerado como moderado.

Al confirmarse un nuevo caso de COVID-19, el ciudadano deberá cumplir con una cuarentena, la misma que ahora será solo de 10 días, según la Resolución Ministerial 010-2022-MINSA. “Tal como lo había anunciado el ministro de Salud, Hernando Cevallos, las personas sospechosas, probables o diagnosticadas con COVID-19 que viven en Lima y Callao, así como en aquellos lugares con predominio de variantes de preocupación de baja virulencia (tipo Ómicron), ahora tendrán una cuarentena 10 días, contados a partir de la fecha de inicio de síntomas” , se lee en el documento oficial.

Sobre la decisión de reducir el tiempo de cuarentena, el ministro de salud, Hernando Cevallos, señaló que Lima Metropolitana y Callao “es donde hay prevalencia de Ómicron superior al 80%, cosa que no sucede hasta ahora en otras regiones del país”. Sobre el resto de regiones, el representante de la cartera de Salud aseguró que no descarta que también se las incluya en la lista con zonas con días de aislamiento reducido. “Esto no quiere decir que no se vaya a incrementar el ómicron en otros lugares”, afirmó.

