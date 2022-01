Dueño de chifa recibió dos impactos de bala por evitar asalto a su local y proteger a su hija

Dueño de un chifa en Lurigancho-Chosica sufre un asalto en horas de la noche, y también recibe impacto de bala. Los delincuentes huyeron. Video: América Noticias.

Delincuencia en San Antonio de Jicamarca, en Lurigancho-Chosica, porque sujetos armados asaltaron un chifa en horas de las noche, ubicado a la altura de la Av. Túpac Amaru, en el anexo 22. El dueño del local, Víctor Braulio Fonseca Vivanco, de 42 años, salió a intentar frustrar el robo además de defender a su hija de los delincuentes. Sin embargo, fue víctima de dos impactos de bala en el abdomen.

Familiares del agraviado, contaron a América Noticias que la actitud del dueño del local fue porque era la tercera ocasión desde ya hace tres años en su inauguración que robaban en su negocio. “Los señores han bajado, son flacos. Creo que son venezolanos que han bajado y han salido a asaltar aquí” , contó un vecino de la zona.

“Eran uno alto y otro de mediana estatura. Ellos apuntaron a mi papá con la pistola diciéndole que le pase la llave del carro”, contó la hija del dueño del chifa. Agregó que los malhechores se llevaron S/350 de la caja registradora que era el dinero de las ganancias del día.

Víctor utilizó una silla para proteger su hija de los delincuentes y que no sea secuestrada. “Uno de ellos volteó y me miró y le dijo ‘dame las llaves del carro o me llevo a tu hija’. Entonces, mi papá botó las llaves al piso, uno de ellos se agachó y cogió las llaves. Mi papá agarró una silla y lo golpeó. El que me apuntó con el arma volteó hacia mi papá y le disparó en el pecho”, relató la adolescente de 15 años a América Noticias.

Las cámaras de seguridad difundidas por el matinal, que son parte de la Asociación de Comerciantes del sector del Valle, muestran que los delincuentes lograron huir. “Yo vi que la moto era de color rojo con negro, y la otra es una moto pirata. Todo lo que es lata es color azul y fibra de color blanco” , contó el vecino.

Se puede observar a dos sujetos que están involucrados en el asalto al restaurante. Se observan como huyen directo a su paradero de escape, en donde los esperaba otro cómplice a bordo de una mototaxi. “Tres casas en vaciado, sube el policía alas cinco y seis de la tarde pero no hacen nada”, dijo otra vecina. Agregaron que los delincuentes asaltan en grupos utilizando motocicletas y mototaxi. Finalmente, exigen la intervención de la alcaldesa de la Municipalidad Distrital de San Antonio y al Ministerio del Interior para que cese la violencia.

Captura de imagen: América Noticias.

