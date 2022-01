Perú vs. Panamá: selección ‘canalera’ llegará este viernes para amistoso con la bicolor

Panamá viajará este viernes para disputar partido amistoso ante la blanquirroja previo a la fecha doble por Eliminatorias. EFE/Bienvenido Velasco

Después de meses de espera, la selección peruana volverá a las canchas este domingo cuando dispute el primer partido amistoso que tiene programado contra la selección de Panamá en el Estadio Nacional.

Ambas selecciones vienen preparándose de la mejor manera para el enfrentamiento y así lo hizo saber el cuadro ‘canalero’ por medio de sus redes sociales donde compartió postales de su día de entrenamiento en el Estadio Rommel Fernández. Además, confirmaron que este jueves tendrían su última jornada de preparación en Panamá y que el viernes viajarán con destino a Lima.

Debido a los contagios que se presentaron en el plantel centroamericano (8), surgió la duda de si se daría el partido o no. Ante esto, el presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias, despejó cualquier interrogante señalando: “no veo razón por la cual, no continuar con el partido”.

Según explicó Arias, del total de 8 contagiados cinco son de la selección y tres del comando técnico. Por ello, la selección convocó a 28 jugadores en total para estar preparados para posibles contagios y en cuanto al cuerpo técnico, dos de los contagiados son utileros que ya fueron reemplazados y uno era parte de los cuatro asistentes de técnico Thomas Christiansen, por lo que el técnico viajará con tres asistentes.

NUEVOS CONVOCADOS

A cuatro días del choque entre selecciones, el técnico de Panamá, Thomas Christiansen decidió convocar a cinco jugadores más, luego de que se confirmaran los contagios de COVID-19 en la lista inicial.

Los nuevos convocados son: el mediocampista Jovany Welch (Alianza FC), el defensa Omar Córdoba (Independiente de La Chorrera)y los atacantes Jorge Méndez (Plaza Amador), Jair Catuy (Universitario) y Sergio Ramírez (Universitario).

PERÚ VS. PANAMÁ

En esperado encuentro está programado para las 4:00 p.m. (hora local) del domingo 16 de enero en el Estadio Nacional. Lamentablemente ni este, ni los siguientes partidos podrán contar con la presencia de público en las tribunas de acuerdo a las disposiciones del Gobierno.

4:00 p.m. Perú vs. Panamá – Estadio Nacional

SIGUIENTE PARTIDOS

La selección peruana ya se encuentra concentrando en el Videna, ya que tiene que prepararse para nada más y nada menos que cuatro encuentros para el primer mes del año. Luego del amistoso de este domingo contra Panamá, la bicolor deberá superar un amistoso más contra Jamaica para después enfrentarse en cotejos decisivos para asegurar la clasificación al Mundial Qatar 2022, estos serán contra Colombia y Ecuador.

Cabe resaltar que los cotejos amistosos que tiene la blanquirroja contra las selecciones de Panamá y Jamaica no solo le servirán de preparación a los dirigidos por Ricardo Gareca, sino también a las otras selecciones, ya que ambas se enfrentarán el 30 de enero por las Eliminatorias de la CONCACAF.

AMISTOSOS

Jueves 20 de enero

4:00 p.m. Perú vs. Jamaica

ELIMINATORIAS

Viernes 28 de enero

4:00 p.m. Colombia vs. Perú – Barranquilla

Martes 1 de febrero

9:00 p.m. Perú vs. Ecuador – Lima

