Municipalidad de Miraflores multa a sujeto que propinó ataques racistas a la PNP

Durante el fin de semana se difundieron videos en el que se observa a un vecino de Miraflores identificado como Stéfano Orlandini lanzando amenazas e insultos racistas a agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y efectivos de serenazgo durante una intervención. Tras la identificación del sujeto, la Municipalidad de Miraflores anunció que el personal de fiscalización de dicho distrito ha impuesto una multa de una UIT (S/. 4,600).

Durante un encuentro con la prensa, el gerente de seguridad ciudadana de Miraflores, Abdul Miranda, confirmó que la sanción fue oficializada alrededor del mediodía. “ No nos han recibido dentro del departamento, solo el conserje ha recibido la notificación, pero (el sujeto) ya está notificado de que está sancionado ”, agregó. La multa responde a la ordenanza municipal Nº 437/MM la misma “que promueve el respeto a la igualdad y prohíbe toda forma de discriminación en el distrito de Miraflores”.

El incidente registrado en la cuadra 3 de la calle Lord Cochrane, se originó tras los reclamos de los vecinos de la zona sobre supuestas reuniones sociales en una vivienda de donde, además, se producía demasiada bulla. Las imágenes registraron que a la llegada de las autoridades municipales, se encontró a Stéfano Orlandini a las afueras de su casa junto a un motorizado que le entregó una bolsa. El personal de serenazgo le increpó que estuviera fuera durante el toque de queda a lo que este respondió violentamente.

Miraflores: serenos y agentes de la PNP son víctimas de ataques racistas durante intervención

“Tu no tienes idea de quién es mi familia, chistoso. Dame tu placa ahorita. ¿Quieres que te grabe?” le dice en un primer momento al serenazgo para luego empujarlo para luego correr hacia la puerta de su domicilio. “No tienes un derecho a venirme a taclear. Tu me has faltado el respeto en todas las formas. Me has roto mi botella. Yo no hice nada y me ha roto mi botella”, gritaba a los oficiales mientras señalaba al serenazgo que lo había detenido en un inicio.

El agente municipal impidió que este esquivara la intervención y lo retuvo en la calle donde siguió insultando y amenazando a las autoridades para luego propinar amenazas y ataques racistas. “Te voy a llevar a la comisaría y te voy a hacer basura. Te voy a dejar en la calle más de lo que ya estás. ¿Tu crees que tu eres lo mismo que yo? ¿Tu crees que eres lo mismo que yo, compadre? A ti te voy a hacer que te boten de tu trabajo, vas a quedarte en la calle por lo que eres. Mírate en la cara lo que eres. Voy a hacer que te mueras de hambre. Te vas a acordar de mi”, gritó el sujeto intervenido por no respetar el toque de queda.

En repetidas ocasiones, el sujeto señaló que su familia estaba compuesta por varios abogados y se resistió a ser llevado a la comisaría hasta que su papá apareciera.

Perú: Ministerio de Cultura rechaza acto de discriminación en perjuicio de serenos municipales y efectivos policiales en el distrito de Miraflores. | Foto: Captura

PRONUNCIAMIENTO DEL MINCUL

Tras la difusión del caso, el Ministerio de Cultura (Mincul) mostró su condena ante el evidente casi de discriminación. “En la víspera se difundió un video donde se evidencia una situación clasista y de discriminación por condición económica y menosprecio en perjuicio de serenos municipales y efectivos policiales en el distrito de Miraflores”.

“Condenamos todo acto de discriminación, el cual atenta contra los derechos y libertades fundamentales del ser humano, así como contra su dignidad”, añadió la entidad en Twitter.

En esa línea, hicieron un llamado a las autoridades competentes a sancionar de manera efectiva y enérgica, de acuerdo a Ley, este tipo de acciones. “Construyamos unidos un mejor país, sin discriminación”.

