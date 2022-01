Luis Abram: medios españoles hablan de posible salida del Granada y la opción del América de Aquino

Luis Abram fue formado en Sporting Cristal. Diseño y Foto: Gian Flores.

Las últimas semanas de Luis Abram en España no son para destacar. El llamado a la selección peruana se la ha pasado en la banca de suplentes en los últimos compromisos del Granada y cada vez es menos requerido por el técnico Robert Moreno, quien parece haber encontrado su pareja de centrales. Ante esto, varios medios vienen hablando de la posible salida del jugador y las ofertas que tiene.

El zaguero no juega desde la derrota 1-0 ante el Mancha Real por los treintaidosavos de final de la Copa del Rey, etapa donde quedaron eliminados. Allí el peruano se fue sustituido al finalizar la primera parte y hasta la fecha no ha vuelvo a competir. Los ‘blanquirrojos’ han jugador cuatro partidos más por LaLiga, pero el exSporting Cristal no ha sido considerado.

Granada ha sumado ocho puntos en las últimas cuatro fechas de la primera división de España, por lo que ahora se ubican en la casilla 13 con 24 puntos y empiezan a ver con buenos ojos la clasificación a un torneo internacional. Pero lo más importante es que se alejaron de los puestos de descenso. Y todo esto sin el representante nacional en cancha.

En el programa radial Onda Cero de España, los locutores le dedicaron unos minutos al peruano. “Por lo que me preguntas, es muy sencillo, yo lo dije en agosto, cuando se anunció su fichaje, que Abram es un buen jugador en Sudamérica, que jugó mucho en Vélez Sarsfield, pero que yo no lo veo para el fútbol español, lo siento mucho”.

Y agregaron: “Abram tiene ofertas de América, sobre todo en México ”. Estos ha tomado fuerza con las informaciones de medios mexicanos, que confirman la búsqueda de un central de categoría y el futbolista de 25 años calza perfecto. Además, Pedro Aquino estaría involucrado por la información que tiene del central. Ambos fueron formados en Sporting Cristal.

Luis Abram en acción con el Granada ante el Osasuna. (Foto: EFE)

CLUB AMÉRICA NO SE HA PRONUNCIADO

Por el momento no se conoce que el equipo de las ‘Águilas’ se haya comunicado con Luis Abram, pero se tiene entendido que deben reforzar sus líneas de cara al Torneo Apertura de la Liga MX 2021-22 y con el coronarse campeones nacionales, donde no lo logran desde el 2019. Sin embargo, han logrado coronarse como los mejores del Apertura 2019, 2015 y 2014.

PERIODISTA ESPAÑOL HABLÓ DE SU RENDIMIENTO

Francisco Rodríguez, periodista español que cubre al Granada habló recientemente del rendimiento del zaguero en su primera temporada en LaLiga. “Luis Abram es considerado el cuarto o quinto central en Granada. No dio la talla como se esperaba, pero no por ser extranjero, sino por ser fichaje del que se esperaba mucho”, señaló Francisco Rodríguez del diario Ideal Granada para Fútbol Como Cancha de RPP Noticias. Y agregó: “En Granada no están arrepentidos de la contratación de Abram, se espera que pueda dar más de aquí en adelante”.

ABRAM EN LA SELECCIÓN

En la ‘blanquirroja’ tampoco ha podido encontrar su mejor nivel, es más, se ha visto relegado por la presencia de Alexander Callens en la zaga central, quien conformó una buena dupla con Christian Ramos. Este año solo alternó en cuatro compromisos, tres por las Eliminatorias y uno en la Copa América.

No obstante, siempre es una motivación representar a tu país y ser llamado para los partidos de clasificatorias. Así lo dio a conocer Abram en una conferencia de prensa. “Uno siempre quiere jugar, pero para mí siempre va a ser una ilusión y un orgullo ser llamado a mi selección. La predisposición para ir siempre va a estar”, manifestó.

