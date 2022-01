Gustavo Dulanto se refirió al interés de Palmeiras de Brasil: ¿ya se comunicaron con su representante?

Gustavo Dulanto habló sobre interés de Palmeiras de Brasil.

Gustavo Dulanto estuvo en el programa ‘La Fe de Cuto’ del diario Trome, donde habló del interés de Palmeiras de Brasil. También tocó el tema de la selección peruana y sus sueños con Universitario, equipo del cual es hincha.

“No hay nada concreto, tío. Pueden haber hablado con mi representante. Se ha hablado, pero todavía no existe nada concreto”, reveló ‘Pochito’ a Luis Guadalupe, exjugador y ahora entrevistador del citado medio nacional.

Asimismo, ‘Cuto’ le consultó sobre el técnico del Palmeiras, Abel Ferreira, quien ya lo conoce del fútbol portugués. “Él entrenaba al Sporting Braga y una vez le ganamos en su cancha. Ese día fue la primera vez que Boavista ganaba en ese estadio, de visita. Nunca había conseguido una victoria allí. Yo forme parte de ese hecho histórico. Él tenía un gran equipo y ahora me toca enfrentarlo de nuevo en la Europa League”, indicó.

“Tengo contrato hasta junio del 2023. Eso es algo que me juega ‘en contra’ , porque después de haber estado en vitrina, muchos equipos buscar ficharte. Pero yo pertenezco al Sheriff y el equipo que quiera contar con mis servicios tiene que hablar con el club”, sostuvo Gustavo Dulanto.

Tras ello, Luis Guadalupe comentó: “Tú tienes el biotipo para jugar en Brasil. Los centrales brasileños son grandes, con presencia. Esos dan como tiene que ser el defensa. No existe el defensa buenito”.

LA SELECCIÓN PERUANA

“Todo deportista sueña con representar a su país. Soy consciente que en mi posición hay buenos jugadores. Ellos hacen que yo me esfuerce el doble para poder estar. Uno tiene que estar mejor de todos. Voy a seguir trabajando hasta lograrlo”.

EL FUTURO

“Yo me veo creciendo como profesional, cumpliendo mis sueños y objetivos. No me conformo con lo que he logrado, quiero más. Ojalá se pueda dar la oportunidad de ir a un club mejor”.

UNIVERSITARIO, UN OBJETIVO

“Sé que voy a tener mi revancha en Universitario. Quiero darle las alegrías que me ha dado como hincha. Cuando yo estuve en el club, no pude darle lo que hubiera querido.

