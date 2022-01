Selección peruana: estos son los árbitros para los partidos ante Colombia y Ecuador por Eliminatorias Qatar 2022

Perú se ubica en la zona de repechaje l Foto: Getty Images

Este lunes, Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) notificó a la selección peruana, quienes serán los encargados de impartir justicia en los duelos ante Ecuador y Colombia por la penúltima jornada doble de las Eliminatorias sudamericanas.

El referee elegido para el choque entre Colombia y Perú es el venezolano Jesús Valenzuela, el cual estará acompañado por sus compatriotas Carlos López como primer asistente y Jorge Urrego como segundo asistente. Por otro lado, Rodolpho Toski será el responsable del manejo de VAR.

Este será el primer duelo de Valenzuela dirigiendo a la ‘bicolor’. Hasta el momento ha tenido la oportunidad de participar en cuatro pero en ninguno del ‘equipo de todos’. Estuvo en el Uruguay vs. Colombia, Argentina vs. Chile , Ecuador vs. Colombia y partido suspendido entre Argentina y Brasil. No obstante, si ha estado presente en los encuentros de equipos peruanos en torneos internacionales.

Foto: FIFA

El brasileño Wilton Sampaio estará en el compromiso entre Perú y Ecuador, que se jugará en el estadio Nacional de Lima. Él será apoyado por sus compatriotas Marcelo Van Gasse y Bruno Braschilia como primer y segundo asistente. Además, el venezolano Juan Soto vigilará el partido desde la cabina del VAR.

La última vez que Sampaio fue el árbitro en un partido de la selección nacional fue en la visita a Argentina. Los ‘incaicos’ cayeron por la mínima diferencia, tras el penal fallido de Yoshimar Yotún. Previamente, también estuvo en la goleada en contra frente a los ‘cafeteros’ en Lima.

Foto: FIFA

PERÚ EN ELIMINATORIAS









