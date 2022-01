Verano 2022: talleres de arte en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático para niños, adolescentes y adultos

Verano 2022: talleres de arte en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático para niños y adolescentes (Foto:Captura)

Las vacaciones y el verano de este año pueden ser aprovechados en aprender algo distinto a las clases clásicas que enseñan en el colegio y en la universidad. Es por eso que la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático pone a disposición del públicos sus talleres para la temporada verano 2022.

A continuación te damos todos los detalles.

ESTOS SON LOS TALLERES VIRTUALES

NIÑOS

- Iniciación vocal

Este taller tiene como objetivo principal introducir y compartir la práctica musical a través del canto, y así generar un nuevo espacio para el desarrollo individual y grupal de los niños.

Edad: 5 a 12 años.

Horario: martes y jueves de 9:00 a.m. a 10:40 a.m.

Docente: Natalia Gutiérrez Guzmán

- Dibujo y pintura

Se trata de un taller de artes plásticas, donde los alumnos aprenderán a reconocer formas y colores para desarrollar la concentración y la coordinación fina. Además, se implementarán proyectos de manualidades con materiales reciclables.

Edad: 5 a 12 años.

Horario: lunes y miércoles de 11 a.m. a 12:40 p.m.

Docente: José Villafán

ADOLESCENTES

- Taller de Baile moderno

En el taller se aprenderán los pasos de bailes contemporáneos y así activar sus energías desde casa. El objetivo es trabajar la expresión física, la coordinación, el trabajo en equipo y la autoestima.

Edad: 12 a 16 años.

Horario: martes y jueves de 11 a.m. a 12:40 p.m.

Docente: Rafael Mena

ADOLESCENTES Y ADULTOS

- Taller de canto

La idea de este taller es poder conocer y trabajar la técnica vocal partiendo de los procedimientos elementales que permiten alcanzar el máximo rendimiento y belleza de la voz de forma sana, y a su vez reconocer en la voz su capacidad como medio expresivo para el ser humano.

Edad: 16 años a más.

Horario: martes y jueves de 7:00 p.m. a 8:40 m.

Docente: Nathalia Gutiérrez

- Taller de teatro-danza

En este taller se impulsa al autoconocimiento externo e interno, la empatía individual y colectiva, la conciencia emocional y la autoestima.

Edad: 16 años a más.

Horario: viernes y sábado de 9 a.m. a 10:40 a.m.

Docente: Whitney Ascanova Vega

ESTOS SON LOS TALLERES PRESENCIALES

NIÑOS

- Talleres de teatro y artes integradas

El taller busca promover en los niños habilidades de interacción social, que le permitan tener logros en el desarrollo de su personalidad, autoestima y capacidades expresivas utilizando el teatro como recurso que permita jugar, divertirse, aprender y plasmar sus creaciones.

Horario:

martes y jueves de 9:00 a.m. a 10:40 a.m. para niños (as) de 5 a 9 años

martes y jueves de 11:00 a.m. a 12:40 am. para niños (as) de 9 a 12 años

Docente: Mariela Cabrejos Barco.

ADOLESCENTES

- Taller de actuación

Se aplicarán ejercicios teatrales, de respiración y dicción. Las personas desarrollarán su creatividad, habilidades expresivas y aprenderán a identificar sus fortalezas y aplicarlas en su desarrollo personal, así como en el trabajo en equipo.

Edad: 12 a 16 años.

Horario: martes y jueves de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Docente: Mariela Cabrejos Barco.

ADOLESCENTES Y ADULTOS

- Taller de teatro y expresión

Tiene como finalidad tener un acercamiento a las diferentes herramientas de la actuación, dirigido a personas sin experiencia en ella y que quieran conocer el mundo de la interpretación actoral y desarrollar las herramientas que nos permiten interpretar a través del lenguaje teatral.

Edad: 16 años a más.

Horario: martes y jueves de 6 p.m. a 7:40 p.m.

Docente: Mariela Cabrejos Barco.

COSTOS, FECHA DE INICIO Y MÁS

Los talleres iniciaran el lunes 10 de enero y la duración será de dos meses.

Los costos son de 150 soles por solo un mes. En el caso de que se tome un taller completo que va de enero a febrero es de 280 soles y dos talleres completos 500 soles.

Las personas que deseen mayor información pueden comunicarse al correo talleres@ensad.edu.pe o al WhatsApp 942230649

SEGUIR LEYENDO