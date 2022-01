Roberto Siucho volvería a Universitario: “Hubo un acercamiento” (Foto: Instagram Roberto Siucho)

Roberto Siucho mencionó que existió un contacto con Universitario para concretar su regreso al club que lo formó. El mediocampista jugó las últimas tres temporadas en la Primera División de China.

Roberto Siucho se mostró conforme con la posibilidad de volver a Universitario. Además, reveló que existió un acercamiento, pero todavía sigue analizando cuál será su futuro profesional.

“Hubo un acercamiento (con Universitario), pero estamos viendo opciones. Sería algo lindo, pero vamos a ver qué pasa. De eso se tiene que encargar mi agente, pero sería bonito regresar”, dijo Roberto Siucho en declaraciones al diario Depor de Perú.

“ Como hincha (de Universitario), es el sueño deseado . He hablado con Edison Flores, pero uno no sabe lo que va a pasar en el futuro. A quién no le gustaría estar ahí. Hay mucha ilusión de poder estar y más, pues, si se da la oportunidad de alcanzar un campeonato en una fecha tan importante”, dijo Roberto Siucho sobre la intención de volver a Universitario, junto al futbolista Edison Flores en el 2024, año del centenario del club crema. Además, Siucho es cuñado de Edison Flores, el exjugador de Universitario está casado con Ana Siucho, hermana de Roberto.

“Hay hinchas que siempre te escriben y a uno le desean lo mejor, que desean que puedas regresar algún día. Están esos hinchas siguiéndote y brindando todas las energías positivas”, expresó Roberto Siucho sobre la cercanía de los aficionados de Universitario.

Roberto Siucho jugó las dos últimas temporadas en el Kunshan FC de China (Foto: Instagram Roberto Siucho)

Roberto Siucho fue fichado por el club Guangzhou Evergrande de China, posteriormente jugó a préstamo en el Shanghai Shenxin (2019), luego fue cedido al Kunshan, equipo en el que jugó los años 2020 y 2021.

Roberto Siucho obtuvo la nacionalidad china y renunció a la peruana, la demora en el trámite de naturalización le impidió debutar en el Guangzhou Evergrande. Debido al cambio de nacionalidad adquirió el nombre de Xiao Taotao.

Roberto Siucho mantuvo regularidad en su último Kunshan, del cual se despidió en su cuenta personal de Instagram: “Muchas gracias Kunshan FC por este 2021″, citó en la red social hace dos semanas.

Roberto Siucho disputó 22 partidos con su equipo Kunshan FC, de ellos 12 como titular, y sumó 964 minutos. Además, marcó dos goles.

Con Universitario, Roberto Siucho fue parte del plantel que ganó el título nacional en el 2013 y el Torneo Apertura de la liga peruana en el 2016.

Roberto Siucho fue parte de la selección peruana en sus diferentes categorías formativas. Disputó el Sudamericano Sub-17 de Argentina en el 2013, Sudamericano Sub-20 de Uruguay en el 2015 y el Sudamericano Sub-20 de Ecuador en el 2017.

